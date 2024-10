Karate Club Savona. Al Memorial Nekoofar arriva l'oro per Maya Marenco

Si è svolto il 28 e il 29 Settembre presso il Centro Olimpico di Lido di Ostia il 6º Memorial di Karate organizzato in memoria di Andrea Nekoofar, atleta straordinario e ragazzo eccezionale tragicamente scomparso nel 2017.

La competizione che si tiene ogni anno in Suo ricordo, fortemente voluta da mamma Delia, è diventata uno degli eventi più prestigiosi e toccanti del panorama del Karate Italiano.

Oltre 1000 atleti in rappresentanza di 155 società hanno raggiunto Lido di Ostia per sfidarsi sui 6 tappeti messi a disposizione da una organizzazione come sempre perfetta.

Il Karate Club Savona ha partecipato con una delegazione di 21 atleti capitanata dai tecnici Raffaella Carlini, Greta Vitelli e Corrado Buscaglia conquistando 6 medaglie.

Medaglia d’oro per Maya Marenco che, all’esordio nella categoria Cadetti -54 kg femminile, vince tutti e 5 gli incontri disputati conquistando il primo posto ed una borsa di studio del valore di 300€.

Medaglie d’argento per Saimon Domi che si arrende solo in finale nella categoria Cadetti +70 kg maschile e che conquista una borsa di studio di 200€ e per Andrea Debenedetti nella categoria Under 14 -45 kg maschile.

Terzo posto e medaglia di bronzo per Alice Calcagno (in prestito dalla Polisportiva Quiliano Karate) nella categoria Junior -48 kg femminile, Lorenzo Marchelli nella categoria Under 14 -45 kg maschile e per Giacomo Ferraris Under 14 -50 kg maschile che vince anche una borsa di studio di 100€.

Quinti posti per Matilde Fiume Junior -59 kg femminile, Vittoria Galati Cadetti -47 kg femminile e Libertad Herrero Under 14 -52 kg femminile.

Settimi posti per Micol Genta Junior -48 kg femminile, che non ha potuto effettuare i ripescaggi per un infortunio subito nel primo incontro, Silvia Catona Junior -48 kg femminile, Daniele Testa Junior -76 kg maschile, Riccardo Magnani Junior +76 kg maschile, Arianna Campo Under 14 -42 kg femminile, Alessandro Agostinelli Under 14 -40 kg maschile e Upek Nissanka Under 14 -50 kg maschile.

Hanno partecipato con merito ma con gare meno fortunate Matteo Allegri, Hesara Attanayaka, Jacopo Genta, Matteo Mondo Branchi, Olimpia Reineri.