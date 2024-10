Prodotti del territorio, gastronomia ed eventi: a Fossano è conto alla rovescia per "Coloratissimo autunno"

A Fossano si entra nel vivo della stagione con un classico del periodo, "Coloratissimo autunno", in programma nel weekend del 12 e 13 ottobre, con taglio del nastro il sabato alle 15.

L'evento, quest'anno, si presenta ulteriormente arricchito, con tante proposte davvero per tutti. Non manca qualche novità, come il passaggio, domenica 13 ottobre, della Strafossan all'interno della mostra mercato. L'evento, alla sua 38ª edizione, subirà, infatti, una piccola modifica, con il percorso che consentirà a tutti di poter passare tra gli stand delle eccellenze del territorio.

Perché saranno i profumi e i colori dei prodotti dell'autunno i veri protagonisti della due giorni, grazie alla consolidata collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica e con la Condotta Slow Food di Fossano.

Non mancheranno l'orto didattico, il laboratorio del pesto, in uno scambio con il Comune di Andora, i gonfiabili gratuiti, lo spettacolo pirotecnico e la serata danzante (sabato sera, a partire dalle 22 circa).

Stamattina a Fossano la conferenza stampa di presentazione dell'evento, con il grazie del sindaco Dario Tallone a tutti quelli che lavorano per l'evento e agli sponsor e partner sostenitori, che lo rendono possibile con il loro appoggio. Grazie ai volontari, in particolare a quelli coordinati dalla Pro Loco Romanisio, che gestirà la parte gastronomica, quest'anno davvero ricca.

Molti più posti a sedere e prezzi davvero competitivi, con il costo che varia dai 4 ai 6 euro massimo a pietanza. Molto vasta la scelta, con ogni frazione protagonista grazie alla presentazione di una portata del menù.

L'assessore all'Agricoltura Giacomo Pellegrino è entrato nel dettaglio dell'evento, passando poi la parola a Ivan Matteodo di Coldiretti e Marco Barberis di Slow Food. Proprio Matteodo ha ricordato che domenica 13 ottobre, alle 17.30, ci sarà un'asta benefica della frutta e della verdura esposte, da devolvere poi ad un ente che verrà scelto assieme al Comune.

Qui la video-intervista con gli interventi del sindaco Tallone, dell'assessore Pellegrino e del presidente del Borgo Romanisio Manuel Asteggiano.

GUARDA IL VIDEO