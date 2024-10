Calcio, Eccellenza. Ricorso dell'Angelo Baiardo per il match sul Taggia, Cristina Erriu squalificata per più di due mesi

Anche in Eccellenza, dopo il caso in Promozione di giovedì scorso tra Legino e Millesimo, un risultato non è stato omologato.

In questo caso si parla di Angelo Baiardo - Taggia, con il reclamo dei padroni di casa per la mancata ammonizone di Pellicanò dopo il rigore trasformato. Da qui, secondo i genovesi, si sarebbe creato un clima in campo che avrebbe impedito alla squadra di mister Amirante di potersi concentrare sul campo alla ricerca del pareggio. L'esito del ricorso sarà noto giovedì prossimo.

I provvedimenti:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 300,00 ANGELO BAIARDO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutto l'arco degli ultimi 15 minuti di gara insultavano l'intera terna con fare minaccioso; i sostenitori venivano incitati a loro volta dalla presidentessa della società che invitava, inoltre, i propri calciatori ad abbandonare il tdg prima del termine della gara. Successivamente, al termine della gara, la presidentessa entrava nel recinto di gioco incitando la tifoseria della società a proferire espressioni gravemente irriguardose nei riguardi della terna arbitrale. La stessa presidentessa si recava, poi, nello spogliatoio della terna, per denigrare l'operato del ddg, senza mai scusarsi del proprio comportamento. Il ddg provava più volte ad allontanarla per 2 minuti, dopo di che riusciva a farla uscire dallo spogliatoio. (sanzione aggravata per responsabilità diretta, visto il comportamento tenuto dalla presidentessa nell'occasione).

Euro 300,00 PIETRA LIGURE 1956

Per la condotta dei propri tifosi i quali rivolgevano alla terna espressioni gravemente ingiuriose e irriguardose nonché nel corso del secondo tempo colpivano più volte l'AA1 con degli sputi. Ripetevano tale condotta anche al termine della gara colpendo nuovamente non solol'AA1 ma anche l'AA2 (sanzione aggravata per la reiterazione del grave gesto in momenti diversi e per la mancata attivazione da parte della società per far cessare il grave comportamento).

DIRIGENTI INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 12/12/2024 ERRIU CRISTINA (ANGELO BAIARDO)

In occasione dei fatti che vedevano coinvolti i sostenitori della propria società nell'arco degli ultimi 15 minuti di gara, allorquando insultavano l'intera terna con fare minaccioso, ella li incitava a continuare ed invitava, inoltre, i propri calciatori ad abbandonare il tdg prima del termine della gara. Successivamente, al termine della gara, la stessa entrava nel recinto di gioco incitando la tifoseria della società a proferire espressioni gravemente irriguardose nei riguardi della terna arbitrale. Si recava, infine, nello spogliatoio della terna, per denigrare l'operato del ddg, senza mai scusarsi del proprio comportamento. Il ddg provava più volte ad allontanarla per 2 minuti, dopo di che riusciva a farla uscire dallo spogliatoio. (sanzione aggravata per il ruolo dirigenziale ricoperto)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PIROZZI JORDI (ANGELO BAIARDO)

MILITE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DECAROLI MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GALLI DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZUNINO ELIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BOTTINO SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GUIDOTTI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

IOFRIDA LORENZO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROBOTTI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO ANTONIO G. (PIETRA LIGURE 1956)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

PANDISCIA DAVIDE (PRAESE 1945)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMPESE VINCENZI JOAO P. (SERRA RICCO 1971)

COLANTONIO LUCA (TAGGIA)

MOGLAN ROMUS (TAGGIA)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

DAMONTE LORIS (VOLTRESE VULTUR SSDARL)