Contraband Cycling Team: giovani talenti e una grande festa di ciclismo al 1° Gp Baru's Garage

Il 1° Trofeo Baru's Garage ha portato una ventata di entusiasmo nel ciclismo giovanile del Ponente Ligure: con 74 partecipanti ,14 squadre provenienti da Liguria e Piemonte e la presenza di due grandi ciclisti come Niccolò Bonifazio e Samuele Privitera.

Bonifazio, cresciuto a Diano Marina, professionista dal 2014 e corridore del Team Corratec, è stato con noi dall'inizio alla fine dell'evento e si è prestato con grande gentilezza e passione a fare foto e a firmare autografi a tutti i bambini e appassionati presenti. Samuele Privitera, under 23 della Hagens nato e cresciuto nel Bordighera, invece si è allenato con noi alla gara di ieri facendo da apripista a tutte le categorie. Questi sono grandi campioni da cui i giovanissimi dovrebbero prendere esempio. La giornata è quindi stata un successo, con palloncini, caramelle e pupazzi per i più piccoli e prodotti locali per i dirigenti e famiglie. Ma non si è trattato solo di sport: ciò che ha contato di più è stato lo spirito di amicizia e condivisione.

E' fondamentale investire nei giovanissimi, perché è su di loro che si può costruire il futuro di questo sport nobile. Ogni occasione come questa rappresenta un'opportunità per alimentare la passione e coltivare gli Allievi e gli Juniores di domani.