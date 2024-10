Verso gli Europei "Genova 2025" successo a Portofino per "Scherma in Piazzetta" con le stelle Macchi e Bianchi

Grande partecipazione per l’evento “Scherma in Piazzetta” che si è svolto nella splendida location della piazza di Portofino, uno degli scorci più belli d’Italia con la presenza delle stelle del fioretto Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, medagliati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un pomeriggio che è stato aperto dall’esibizione dei ragazzi del Club Scherma Rapallo che si sono avvicendati sulla pedana a due passi dal mare, protagonisti di assalti molto spettacolari e combattuti alle 5 stoccate coordinati dalla maestra Gabriella Bozza, motore della kermesse. Un appuntamento promozione per la scherma e per i prossimi Campionati Europei Assoluti di Genova, che si svolgeranno dal 14 al 19 giugno.



“Una serata bellissima, ci aspettavamo di procedere anche con un assalto in barca – sorride Macchi – Scherzi a parte, Portofino è una location speciale e sono stato felice di aver rappresentato la Nazionale insieme a Guillaume nell’ambito di un evento che sicuramente è stato un richiamo importante in vista degli Europei di Genova. Il nostro movimento è in forte crescita e sono sicuro che la rassegna continentale 2025 ci permetterà di ampliare ulteriormente il numero di famiglie interessate alla Scherma: personalmente, non vedo l’ora di sentire forte il calore del pubblico genovese e italiano”. Tantissime le richieste di autografi a Portofino. “Confidiamo nella crescita della passione dei giovani, soprattutto dopo le Olimpiadi caratterizzate dalle tante medaglie vinte dalla nostra Nazionale – aggiunge Bianchi – Noi, a distanza di tanti anni, siamo ancora innamorati della Scherma ed eventi come gli Europei di Genova, nel giugno 2025, ci permettono di vivere emozioni uniche”.

La serata è poi proseguita con un’esibizione di tutte le armi. Ad aprire questa staffetta è stata la sciabola maschile con Giovan Battista Pistacchi e Giorgio Canepa. A seguire i due match di spada con Luigi Gibelli che ha affrontato Stefano Damiani e Benedetta Madrignani contro Margherita Baratta. Prima del gran finale la sfida di fioretto femminile con Alessandra Tavola e Lucrezia Canessa. A chiudere l’evento il tanto atteso incontro tra Guillaume Bianchi e Filippo Macchi. Un assalto, diretto come tutti i precedenti da Marco Pistacchi (arbitro olimpico a Rio 2016), che ha regalato grandi emozioni al pubblico presente con i due azzurri che hanno mostrato tutte le loro qualità in pedana. Presente anche il Campione Olimpico di Monaco 1972 Michele Maffei che ha commentato il match previsto della sua “amata” sciabola spiegando ai presenti i dettagli dell’arma.

La serata inserita dell’ampio programma del Comitato Organizzatore di Genova 2025, coordinato dal Presidente del Comitato Regionale FIS Liguria, Giovanni Falcini, ha visto, con il Club Scherma Rapallo, in prima linea lo Yacht Marina di Portofino, il Comune di Portofino rappresentato dall’assessore allo Sport Giulio Pastro, che ha salutato e ringraziato i presenti, e la Federazione Italiana Scherma che, per volere del Presidente federale Paolo Azzi, sostiene il COL nella lunga e proficua marcia d’avvicinamento agli Europei del prossimo anno.



Dopo la serata di Chiavari, con l’olimpionica di spada Giulia Rizzi, ora l’evento di Portofino impreziosito dalle stoccate e dalle testimonianze dei fiorettisti medagliati a Parigi 2024, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi. Momenti di grandissima promozione per la scherma e per l’evento continentale che tornerà in Italia a 13 anni di distanza dall’ultima edizione svoltasi nel 2012 a Legnano aprendo il nuovo quadriennio olimpico della scherma internazionale.

Gli Europei “Genova 2025” , realizzato con il supporto della FIS, sono sostenuti da Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinati da Coni e Sport e Salute. Partner degli Europei 2025 sono Costa Edutainment, ERG, Saar Depositi Portuali, Toyota, Gruppo Spinelli, Iveco, Silomar, Riberti, Columbus Informatica e Convention Bureau Genova.