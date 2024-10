Canottieri Sabazia: ultimo round stagionale a Pra sotto le insegne del Cus Genova

Ultimo impegno della stagione per gli atleti della Canottieri Sabazia, sono scesi in campo con i colori del Cus Genova. I campionati organizzati a Genova in quanto quest’anno è stata designata capitale dello sport, si sono svolti presso lo specchio acqueo di Pra. Numerosa la partecipazione che ha visto arrivare i gruppi Cus da tutta italia, la squadra del Cus Genova era interamente formata da atleti Savonesi della Sabazia, Giulio Vaira, Andrea Tarditi, Riccardo Rossi, Marco Tarditi, Matteo Gerace, i quali hanno partecipato solo in alcune gare in programma, in particolare nel K1, K2,C1, C2 e K4 200.

RISULTATI DEGLI EQUIPAGGI ENTRATI IN FINALE

C1 mt 200 7° Marco Tarditi

C1 mt 500 7° Andrea Tarditi

K2 mt 200 7° Giulio Vaira -Matteo Gerace

K4 mt 200 5° Giulio Vaira-Andrea Tarditi-Riccardo Rossi-Matteo Gerace

C2 mt 200 3° Andrea Tarditi-Marco Tarditi-Marco

Un paio di settimana di pausa e poi si riprenderanno gli allenameti per la stagione prossima. Primo appuntamento il Campionato Italiano Indoor sul Pagaiergometro, dove la Sabazia si è candidata per ospitare questa manifestazione.

Il sedici di novembre, nell’ambito delle iniziative per festeggiare i cento anni di fondazione del sodalizio, presso l Sibilla si terrà un seminario di aggiornamento riservata agli allenatori di tutta italia.