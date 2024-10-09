Calcio. Il Taggia stoppa il Celle Varazze, Luca Baracco: "Una base di partenza, con la Praese serve un ulteriore passo avanti"

E' arrivato ai microfoni societari del Taggia il commento di mister Luca Baracco sulla prestazione offerta dai giallorossi contro il Celle Varazze. I giallorossi hanno impattato 0-0 nel primo match interno stagionale.
"𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛’𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑎 𝑔𝑜𝑙. 𝐼𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒. 𝐼 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝐿𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 domenica 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜. 𝐼𝑙 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎. Contro la Praese s𝑎𝑟𝑎̀ 𝑙’𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒. 𝐺𝑖𝑜𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀."