Calcio. Quartieri non basta al Borghetto, la Virtus Sanremo batte 2-1 i granata ed è capolista solitaria

Aveva ragione mister Simone Rattalino, subito dopo il successo della scorsa settimana sul Cengio a diffidare della Virtus Sanremo. I matuziani di mister Capozucca non solo sono riusciti a battere i granata 2-1, ma al contempo sono l'unica squadra dopo due giornate a svettare in testa a punteggio pieno (segno di grande equilibrio, come previsto, all'interno del girone A).

Padroni di casa in vantaggio poco dopo la mezz'ora da Brizio, mentre la risposta borghettina è arrivata da Quartieri, bravo a riequilibrare le sorti del match al quarto d'ora della ripresa. Nel finale di gara il sigillo per i ponentini realizzato da Zanetti che, in un sol colpo, vale tre punti e una settimana da capolista solitaria.

VIRTUS SANREMO - BORGHETTO 2-1

Marcatori: 35’ Brizio G., 60’ Quartieri, 75’ Zanetti.

Virtus Sanremo: Santini, Fontana, Alasia A. (71’ Oddo), Iezzi (71’ Orlando), De Mare (86’ Sajetto), Scalabrin, Verrando, Campagnani M., Brizio G. (87’ Orengo), Stamilla, Zanetti. All.: Capozucca.

Borghetto: Metani, Paradisi, Quartieri, Isabella (85’ Pilloni), Allisiardi, Sabia S., Gatto (55’ Fruzzetti), Barone, Muniz De Andrade, Rolon, Amendola (77’ Guga). All.: Rattalino.

Arbitro: Pietro Pollero di Savona.