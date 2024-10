E' un punto che marca volentieri Marco Mambrin al termine del match tra il Ceriale e il Pontelungo.

Oltre ai complimenti agli avversari, l'allenatore ha infatti promosso i suoi per la maturità dimostrata in campo. Esporsi alle ripartenze granata era infatti un rischio dopo il gol di Caneva, ma i biancoblu non si sono sfilacciati, fino ad arrivare al pari di Kacellari.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai canali del club cerialese.