Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Tutto ancora aperto in vista del ritorno dei quarti di finale

Due pareggi e due successi interni con appena un gol di scarto, bastano quwsti due dati per capire quanto sia ancora aperto il discorso qualificazione nei quarti di Coppa Italia di Eccellenza.

Oltre al 4-3 del Pietra Ligure sul Campomorone, raccontato sul nostro giornale ieri sera, anche l'Arenzano è riuscito a prevalere tra le mura amiche: vantaggio di Pellicciari al 36', con Fossa a pareggiare momentaneamente i conti per l'Angelo Baiardo a fine primo tempo. Nella ripresa il 2-1 crociato con il penalty trasformato da Pastorino.

Doppio 2-2 infine in Rivasamba - Voltrese e Athletic - Genova Calcio. Gli arancioni di Del Nero sono andati sotto due volte con le reti di Di Gennaro e Galloni, ma in entrambi casi è stato Villa a riequilibrare i conti. Tutto nel primo tempo invece alla Sciorba: padroni di casa sul 2-0 tra il 21° e il 23° con Pacciani e Mura, a firma Gabionetta la doppia replica per il team di Beppe Maisano.