Calcio, Serie D. Bosetti non giocherà più nel girone A, ufficiale la separazione con l'Imperia

È diventata ufficiale da ieri sera la separazione tra l'Imperia e l'attaccante francese Alexy Bosetti. Al di là della problematica muscolare che lo aveva costretto a uscire anzitempo nel secondo tempo contro il Saluzzo domenica, il giocatore ha comunicato alla società la volontà di terminare il proprio rapporto con i nerazzurri, alla cui base ci sono, come spiega "motivazioni esclusivamente familiari".

In un video pubblicato sulla pagina facebook della società, Bosetti ha tenuto a ringraziare tutto l'ambiente Imperia per l'accoglienza e per quanto passato in questi due mesi in nerazzurro.

Lo score messo a segno dalla punta transalpina è stato di due reti, di cui una su rigore, in queste prime sette giornate di campionato, ma il suo apporto e la sia esperienza in categorie professionistiche francesi si erano rivelate molto utili per il reparto avanzato nerazzurro, tanto che Bosetti nell'intervista ai nostri microfoni dopo la vittoria sul Fossano aveva parlato di un'intesa che iniziava piano piano a ingranare con i vari Giglio, Scalzi e Szerdi.