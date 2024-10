Coppa Piemonte Drali 2025, in calendario la “Mediofondo di Loano”

Grandi novità per il circuito granfondistico più longevo d’Italia, che nonostante l’età, si rinnova di anno in anno. 7 gare all’insegna dell’agonismo in aree turistiche, per scegliere se confrontarsi al massimo delle proprie capacità, pedalare a piacere o visitare luoghi turistici.

Le novità

Renato Angioi, presidente del circuito, illustra i cambiamenti: “Novità assoluta per la stagione 2025 è il percorso unico: tutte le gare manterranno una distanza non inferiore ai 120 km per garantire la massima sicurezza e controllo su tutto il tracciato. Verrà incrementato il personale per offrire un maggior supporto in caso di necessità. La sicurezza non è mai troppa e vogliamo assicurare un’esperienza di qualità, anche dal punto di vista della prevenzione. Inoltre, si renderà più semplice seguire il percorso corretto, evitando errori da parte degli atleti in gara”.

Con grande rammarico non si presenta in calendario la gara di Mondovì, ma con sette gare l’offerta si amplia, rispetto all’anno precedente: si parte il 9 febbraio 2025 con la “Mediofondo di Loano” (SV), per concludersi il 21 settembre, con la “Mediofondo Diablo” (VB).

Di seguito il programma

- 09 febbraio 2025 a Loano (SV) – “Mediofono di Loano”;

- 30 marzo 2025 a Casteggio (PV) – “Mediofondo di Casteggio”;

- 27 aprile 2025 a Varzi (PV) – “Mediofondo di Varzi”;

- 22 giugno 2025 a Tortona (AL) - “Mediofondo Città di Tortona”;

- 13 luglio 2025 a Biella (BI) - “Mediofondo Città di Biella”;

- 14 settembre 2025 a Castellania (AL) “Mediofondo di Castellania il Grande Airone”;

- 21 settembre 2025 a Ponte di Formazza (VB) - “Mediofondo Diablo”.

Il Circuito offre l’opportunità di partecipare a tutte e sette le gare, oppure soltanto a tre, non precludendo le opzioni intermedie: 4, 5 e 6. Ogni ciclista potrà intraprendere la via che più gli aggrada, con un costo che varia da un minimo di 125, ad un massimo di 250 euro.