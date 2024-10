"Pedaliamo per Pona Biso", la cicloturistica ad Albisola per aiutare i bimbi di Kinshasa

Una cicloturistica non competitiva per raccogliere fondi, tramite l'associazione "Attraverso i Nostri Occhi ODV", per il dispensario pediatrico Pona Biso che cura gratuitamente i bambini di strada di Kinshasa, paese della Repubblica Democratica del Congo.

L'evento organizzato da Albisola Bike con la collaborazione di Cicli Zanini e l'organizzazione di volontariato nata nel 2021 a Varazze, ideato dall'ex campione di Mtb il cellese Marco Rebagliati, si terrà questa domenica, 13 ottobre ed è una cicloturistica non competitiva che si potrà fare con bici Gravel, MTB e MTB Elettriche.

La partenza in quanto non competitiva sarà libera dalle 9 alle 11 e scatterà in piazza San Giorgio a Albisola Superiore (nei pressi del negozio Cicli Zanini).

Lungo i due tracciati, uno più corto adatto a tutti di 40 km e l'altro più lungo per i più allenati di 65 km, saranno presenti i ristori dove i partecipanti potranno rifocillarsi.

Una volta giunti all'arrivo ci saranno le estrazioni dei premi a sorteggio (primo premio 1 bici City Bike offerta da Cicli Zanini) e da mangiare e bere per tutti.

Al pomeriggio a partire dalle 12.30 sulla piazza per tutti i cittadini (chi non fa la pedalata) ci saranno caldarroste, frittelle di mele, tire con salsiccia e birra.

Le iscrizioni della pedalata si possono effettuare sul sito www.albisolabike.it o direttamente sul posto la domenica mattina.