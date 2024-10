Rally. Tante soddisfazioni al "Terra Sarda" per il navigatore savonese Mattia Pastorino

Da venerdi 4 a domenica 6 ottobre si sono accesi i motori i quel di Porto Cervo ed Arzachena.

Circa 120 equipaggi provenienti da varie regioni d'Europa, si sono dati battaglia tra le strade della Gallura nella gara valevole sia per la coppa Italia che per il Tour European rally.

Il navigatore savonese Mattia Pastorino alle note del giovane pilota canavesano Gabriele Priante hanno portato a termine la gara con la loro Renault Clio Rally5, preparata dalla Scaccomatto racing, concludendo al secondo posto di classe e di gruppo, ma soprattutto conquistando un terzo posto tra le vetture 2 ruote motrici del Tour Europeo.

La gara seppur affascinante per i paesaggi ed il calore delle persone, ha messo più volte in difficoltà l'equipaggio dal punto di vista tecnico per la complessità del percorso.

L'equipaggio portacolori della scuderia Meteco Corse, si ritiene soddisfatto del risultato conseguito e della conferma positiva dei setup della vettura.