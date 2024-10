Sup Team Savona. Quattro portacolori in Savoia, spettacolo sul lago di Aiguebelette

Si è svolta domenica 6 ottobre l'ultima gara di SUP (stand up paddling) del circuito dei laghi alpini in Francia nella regione della Savoia.

Quest'anno i portacolori del Sup Team Savona sono ben 4: Martina Accornero, Michele Bina, Paolo Nardini e Sara Oddera.

Paolo e Sara si cimentano nella long distance di 12km mentre Martina farà la gara corta (4,5km) e Michele la Technical race del pomeriggio.

Gareggiare nella cornice del lago di Aiguebelette è sempre un momento di magia pura, un lago privato aperto solo in occasione della competizione a 100 atleti, acqua cristallina con uno sfondo verde smeraldo che riflette la meravigliosa immagine delle montagne che lo circondano e che nel periodo autunnale ha colori unici di uno scenario fiabesco.

Sara Oddera reduce da un infortunio recente riesce a conquistare nella lunga distanza la quarta piazza con relativa medaglia di legno, Paolo sempre nella lunga distanza un ventottesimo posto, Martina e Michele due sesti posti.

Prossimo step Campionato Italiano Master a Castelnuovo sul Garda.