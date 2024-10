Con il torneo under 15 maschile in scena il gran finale del memorial ‘Dado Tessitore’

Dopo i primi due appuntamenti dedicati al femminile, è riservato agli uomini, come consuetudine da qualche anno, il gran finale della Sanremo Cup. Il terzo e ultimo atto della 40a edizione, XXXII Memorial Dado Tessitore, è in programma nel weekend - sabato 12 e domenica 13 ottobre - presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove si daranno battaglia otto formazioni della categoria Under 15 maschile, in arrivo da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria. Un torneo che si prennuncia, come in passato, di alto livello, per la presenza di alcune tra le compagini giovanili più forti d’Italia. Prime a scendere in campo domani, alle 13.15, saranno le squadre del girone A (Allianz Diavoli Rosa Brugherio, Sant’Anna Tomcar San Mauro Torinese, Univolley Tecnocasa Carpi e Alassio-Toirano), mentre le prime due sfide del gruppo B (Bper Banca Modena Volley, Volley Montichiari, Volley Parella Torino e Colombo Volley Genova) avranno luogo alle 14.45. A parte le liguri, le altre società hanno la prima squadra in A o in B.

Venti in totale i match in calendario. Le fasi salienti sono in programma domenica: dalle ore 9 (primi due confronti validi per i quarti di finale) sarà un crescendo di spettacolo ed emozioni sino alla finalissima delle ore 16.30. I favori del pronostico vanno ai milanesi dell’Allianz Diavoli Rosa Brugherio (il cui settore giovanile è collegato al Powervolley Milano di Superlega), campioni uscenti e terzi alle finali nazionali 2024. Prima presenza, e quindi grande curiosità, per il Carpi.

Il torneo giovanile maschile, inserito nel cartellone della Sanremo Cup nel 2016, ha visto protagonisti negli anni diversi ragazzi che hanno successivamente esordito in nazionale e in A1 (Superlega), A2 e A3. I più eclatanti sono i casi di Luca Porro (mvp delle edizioni 2016 e 2017), genovese che veste la maglia di Padova, nel cui palmares figurano due ori europei giovanili (Under 18 e Under 20) e la partecipazione (4° posto) alle recenti Olimpiadi di Parigi, e del piacentino Manuel Zlatanov (miglior schiacciatore del Tessitore 2022), mvp e trascinatore dell’Italia al Mondiale Under 17 vinto poche settimane fa in Bulgaria, Paese d’origine della sua famiglia. Il piacentino Zlatanov, classe 2008, figlio e nipote d’arte, in questa stagione difenderà i colori di Ravenna in A2. Altri atleti visti all’opera a Sanremo negli scorsi anni e approdati in club importanti sono Federico Bonacchi, Luca Colombo, Andrea Malavasi, Gianluca Cremoni, Simone Porro, Matteo Bonomi, Filippo Guerriero, Lorenzo Moschese, Nicolò Cai, Lorenzo Menichini… un elenco destinato a crescere.

Tra gli ospiti della seconda e decisiva giornata ci sarà anche Luca Leoni, tecnico genovese che lo scorso 31 agosto ha guidato, da capo allenatore, la nazionale italiana alla conquista del titolo iridato Under 17, al termine di un’incredibile finale con l’Argentina. Di quella squadra faceva parte anche l’imperiese Pietro Carrera, in questa stagione nelle fila dell’Acqui. Annunciata anche la presenza della presidente regionale Fipav, Anna Del Vigo.

Tra le novità della 40a edizione, c’è la partnership con il prestigioso e ambito Memorial Mikael Brugnara, competizione, giunta alla 19a edizione, che si terrà a Trento ad inizio marzo 2025, cui saranno invitate le prime due classificate della Sanremo Cup. In attesa del responso di domenica pomeriggio, questo l’albo d’oro (le prime tre edizioni sono state riservate alla cat. Under 14): 2023 Diavoli Rosa Brugherio, 2022-2016 Colombo Genova, 2019-2018 Lube CivitanovaM Marche, 2017 Segrate.

La 40a Sanremo Cup, dal 1993 abbinata al Memorial Dado Tessitore, è promossa dalla Nuova Lega Pallavolo (Nlp) Sanremo sotto l’egida della Fipav ed è inserita da sempre nel calendario manifestazioni del Comune di Sanremo, si avvale del contributo di Regione Liguria ed è patrocinata da Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo. Laboratorio CT è il main sponsor.