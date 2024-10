Prove ed esibizioni spettacolari per la Scherma alle Caruggiadi con vista Europei "Genova 2025"

Un mese speciale per la Scherma ligure, con un tour promozionale in piazza tra Chiavari (21 settembre), Portofino (5 ottobre) e Genova (12 ottobre), inframmezzato dalla partecipazione allo SportAbility Day (28 settembre). Sabato, in piazza Caricamento, ancora una speciale giornata dedicata a far conoscere, da vicino, alla cittadinanza i fondamentali e gli aspetti formativi della disciplina sia grazie alle prove aperte al pubblico sia con una nuova edizione dell'ormai popolare staffetta. Le Caruggiadi, manifestazione inserita nell’ambito di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, sono state una nuova tappa del "road to" promosso dal Comitato organizzatore dell’Europeo di Genova 2025 (14-19 giugno), coordinato dal Presidente del Comitato regionale FIS Liguria, Giovanni Falcini, per entrare sempre più nel clima della prima grande kermesse internazionale del nuovo quadriennio olimpico.



"E' stata l'ultima tappa del periodo autunnale. una possibilità in più per portare a conoscenza la nostra disciplina - afferma Falcini - Siamo felici della presenza dei nostri giovani, la loro passione è fondamentale per coinvolgere nuove famiglie. Abbiamo coinvolto le società del territorio e pensiamo ora di riprendere 'Scherma in Piazza' nel periodo primaverile, magari cogliendo l'opportunità di raggiungere l'estremo Ponente ligure dove ancora non siamo presenti".



Gli atleti partecipanti sono stati Martina Trigona e Lisa Santori (entrambe Club Scherma Voltri) per la sciabola femminile, Alessandro D'Antona e Giorgio Canepa (entrambi Club Scherma Voltri) per la sciabola maschile, Christian Vigo, Gregorio Cirillo, Valerio Pistacchi e Margherita Baratta della GenovaScherma insieme ad Arianna Sansone e Stefano Damiani della SSD Pompilio Genova si sono confrontati nella spada. La staffetta è stata diretta dall’arbitro dei Giochi di Rio 2016 Marco Pistacchi e dalla collega Arianna Pani.

Gli Europei “Genova 2025” , realizzato con il supporto della FIS, sono sostenuti da Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinati da Coni e Sport e Salute. Partner degli Europei 2025 sono Costa Edutainment, ERG, Saar Depositi Portuali, Toyota, Gruppo Spinelli, Iveco, Silomar, Riberti, Columbus Informatica e Convention Bureau Genova.