Festa della Birra a Grand Tour Italia: un viaggio tra birre artigianali di tutti gli stili e sapori regionali

Grand Tour Italia, a Bologna, si prepara a celebrare l'autunno con la Festa della Birra, un Oktoberfest all’italiana, il primo grande evento gastronomico dalla sua apertura, che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre e dal 7 al 10 novembre 2024. Protagoniste saranno le birre artigianali italiane dalla Valle D’Aosta alla Sicilia e le tradizioni culinarie regionali, in un’atmosfera di festa e convivialità, il tutto corredato da musica dal vivo.

Presenti tutti gli stili di birra, di tutti i colori possibili. E per venire incontro ai gusti più svariati delle persone, sarà possibile degustare dalla birra pochissimo amara, alla birra alla frutta in modo da rendere piacevole il gusto anche a chi amante della birra non è.

Inoltre, sarà sempre presente personale formato per rispondere a tutte le domande e alle curiosità dei visitatori e suggerire abbinamenti.

La festa presenterà tre formule di offerta per ogni gusto:

Birra da strada : street food con arrosticini e specialità regionali, accompagnati da birra a volontà proveniente da tutta Italia . Perfetto per chi ama l'atmosfera informale, con la possibilità di gustare i piatti in piedi, immersi nell'atmosfera vibrante dell’evento.

: street food con arrosticini e specialità regionali, accompagnati da . Perfetto per chi ama l'atmosfera informale, con la possibilità di gustare i piatti in piedi, immersi nell'atmosfera vibrante dell’evento. Menù della Festa : uno speciale pranzo o una cena di quattro portate di deliziose specialità italiane, preparate con ingredienti freschi, dove ogni piatto, dalla salsiccia ai crauti, polenta e formaggio fuso, costine di maiale e purè di patate fino alle frittelle di miele, sarà accompagnato da un litro di birra a persona (fino a tre tipologie differenti), selezionata per accompagnare perfettamente ogni piatto. Menù disponibile su prenotazione.

: uno speciale pranzo o una cena di quattro portate di deliziose specialità italiane, preparate con ingredienti freschi, dove ogni piatto, dalla salsiccia ai crauti, polenta e formaggio fuso, costine di maiale e purè di patate fino alle frittelle di miele, sarà accompagnato da un litro di birra a persona (fino a tre tipologie differenti), selezionata per accompagnare perfettamente ogni piatto. Menù disponibile su prenotazione. A tutto luppolo: ogni ristorante regionale di Grand Tour Italia proporrà un menù speciale, abbinando piatti tipici alle birre locali, per scoprire combinazioni sorprendenti.

L’evento promette di unire gusto, divertimento e tradizione in una cornice unica che celebra le eccellenze gastronomiche italiane. Per chi desidera vivere un’esperienza a tutto luppolo, la Festa della Birra è l’occasione perfetta per scoprire nuove birre e godere di serate con musica dal vivo e lunghe tavolate all’insegna della convivialità.

Per maggiori dettagli, informazioni sul Menù della Festa, e prenotazioni: https://www.grandtouritalia.it/it/birra-in-festa

Grand Tour Italia è aperto dal giovedì alla domenica.

L’ingresso al Parco e il parcheggio sono completamente gratuiti.

Per chi viene a Grand Tour Italia è a disposizione un servizio navetta gratuito nei weekend che collega l’autostazione di Bologna al Parco andata e ritorno (sabato e domenica) fino a esaurimento posti.

Per gli orari di apertura e della navetta, le informazioni e dettagli sulle singole esperienze, corsi ed eventi visitare il sito web https://www.grandtouritalia.it/it/halloween e i canali social Facebook e Instagram: @grandtouritalia.ita

Cos’è Grand Tour Italia?

Il 5 settembre 2024 Grand Tour Italia ha aperto ufficialmente le sue porte al pubblico, promettendo un'esperienza unica che in 50.000 mq celebra la biodiversità culturale e gastronomica delle 20 regioni italiane. Situato a Bologna, Grand Tour Italia offre un viaggio straordinario attraverso il cibo, l'arte, le tradizioni e l'intrattenimento, in un ambiente che fonde educazione, divertimento e sostenibilità.

Ogni regione ha uno spazio dedicato che comprende un'area paesaggistica e di promozione turistica, un'osteria tipica, un mercato con prodotti regionali e un'area didattica. Ad alcuni partner di rilievo come la Scuola Holden, Coldiretti e Slow Food è stata affidata la narrazione di storia, cultura, agricoltura e biodiversità enogastronomica.