Outdoor. Ad Andora, il 27 ottobre torna la Camminata fra gli Olivi

Partirà da Conna, la Camminata fra gli Olivi di Andora, la passeggiata organizzata per domenica 27 ottobre, ore 9.30, dal comune di Andora in collaborazione con l’Associazione Città dell’Olio che promuove l'evento a livello nazionale.

Un percorso immerso negli uliveti che farà scoprire ai partecipanti angoli di natura, scorci panoramici e borghi tipici come Borgata Chiesa, Garassini, Costa Maggiore. Un circuito di difficoltà media che al ritorno, sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea, offrirà la tradizionale tavolata di degustazione di olio Evo e pesto.

Quest'anno, il gruppo dell’Oratorio della chiesa di Sant’Andrea proporrà assaggi di alcune antiche specialità locali in particolare i tacui.

“Si tratta di una opportunità unica per assaggiare un piatto che un tempo veniva cucinato proprio nel periodo di raccolta delle olive e realizzato con verdure locali. Era mangiato nei frantoi dove venivano fritti e consumati in attesa che terminasse la frangitura delle olive - spiega Monica Risso assessore alla Valorizzazione delle tradizioni locali – Gli abitanti di Conna ne hanno conservato gelosamente ricetta che viene realizzata in famiglia. Un sentito ringraziamento va a loro, alla Pro Loco, al Frantoio Fratelli Morro e a quanti hanno collaborato per l’individuazione del percorso della camminata“. L’appuntamento con la camminata è per il 27 ottobre, ore 9.30 nel piazzale di Conna; ore 11.00 degustazione con intrattenimento musicale.