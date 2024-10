Tennistavolo, inizia bene la stagione delle squadre del Toirano: sei vittorie su otto incontri giocati

Sono iniziati i campionati a squadre 2024/2025 di tennistavolo e per la ASD Toirano le prime due giornate sono state nel complesso positive, con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte.

La prima squadra, che disputa la Serie C1, è partita nel migliore dei modi, superando col risultato di 5-3 il Gasp Moncalieri "B". Seguiti dal tecnico Massimiliano Genta, i toiranesi sono partiti forte portandosi sul 3 a 0 grazie alle vittorie di Daniele Facci (3-0 su Floris), Andrea Bottaro (3-1 su Rolle) e Walter Lepra (3-1 su Perri). Dopo il primo punto ospite, Lepra ha ristabilito le distanze piegando al quinto Floris. Gli ospiti si sono riportati sul 4-3; ci ha pensato Facci a chiudere i conti regolando Perri in 4 set.

Nel secondo turno la squadra di Serie C1 poco ha potuto in trasferta contro una delle due favorite del girone G, il Villaggio Sport. A Chiavari è finita col risultato di 5-0, col magro bottino di due soli set raccolti da Walter Lepra, Daniele Facci e Andrea Bottaro.

La classifica vede Toirano a quota 2 punti nel gruppo delle terze.

Esordio difficile per la formazione di Serie C2, neopromossa, che è stata sconfitta a domicilio dal Tennistavolo Genova "Young" per 2-5. Andrea Marino e Stefano Rebecchi hanno realizzato un punto ciascuno, ma non sono stati sufficienti al Toirano "Sensei Ottica Ottobelli", completato da Andrea Abete e Roberto Pesce, per tenere testa ai forti avversari.

Buon debutto per la formazione di Serie D1. Successo nel complesso agevole per il team toiranese, che ha potuto contare su Alessandro Caslini, al suo rientro con la maglia del Toirano, vittorioso nelle due partite individuali e in doppio con Armando Torregrossa; quest'ultimo si è aggiudicato anche un singolo, così come Stefano Tavilla. Il Vallecrosia è uscito battuto per 5-2.

I primi 2 punti proiettano il Toirano già al secondo posto in graduatoria.

In Serie D2 avvio di stagione a punteggio pieno delle due formazioni del Toirano, che condividono la vetta del girone A con il Regina Sanremo a quota 4 punti.

La formazione "A" si è imposta con un netto 6 a 1 nella palestra del Vallecrosia, piegando gli esperti avversari grazie a due successi ciascuno di Riccardo Besaggio e Nello Pruiti, vittoriosi anche in coppia in doppio; un punto porta la firma di Enrico Bessone, al suo esordio in campionato.

In seguito il Toirano "A" ha regolato per 5-2 la neopromossa Tennistavolo Savona, composta da giovanissimi pongisti. Riccardo Besaggio e Nello Pruiti Ciarello hanno vinto il doppio e i rispettivi due singolari; a completare la formazione Vincenzo Amodeo, all'esordio nella categoria.

Due vittorie di Federico Occelli, una di Stefano Tavilla e il punto da loro realizzato in doppio hanno portato la formazione "B", completata da Christian Galfrè, a conquistare i 2 punti in casa del Bordighera col risultato di 4 a 3.

Nel secondo turno il Toirano "B" si è imposto nuovamente col risultato di 4-3. Due i punti realizzati da Christian Galfrè; uno ciascuno da Edoardo Fiorillo e Federico Occelli, che hanno consentito di avere la meglio sul Centro Sportivo Baragallo.