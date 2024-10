Calcio, Ospedaletti. Luccisano dopo il 4-2 al Vadino: "Bravi a reagire dopo il loro pareggio"

Prova di forza dell’Ospedaletti che cala il poker contro il Vadino e aggancia la vetta della classifica.

Dopo un inizio di partita arrembante, gli orange trovano la rete del vantaggio al minuto 18 con Schillaci che, su un capovolgimento di fronte, fa partire una conclusione rasoterra che supera il portiere avversario. Il Vadino si rende pericoloso con un tiro di Gattuso sotto la traversa sul quale Bazzoli si fa trovare pronto. Sull’azione seguente, l’Ospedaletti raddoppia: El Kamli prende palla, entra in area, e supera Manti sorprendendolo sul palo lontano. Poco prima dell’intervallo la beffa. Ambesi devia involontariamente una conclusione avversaria e la sfera supera Bazzoli. Si va negli spogliatoi sul 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa l’Ospedaletti entra in campo apparentemente meno convinto e il Vadino ne approfitta. Al 60’, su azione di calcio d’angolo, Gattuso colpisce di testa, Bazzoli para deviando contro la traversa una palla che, però, finisce tra i piedi di D’Aprile che deve solo spingerla in rete. È il 2-2. I padroni di casa, però, ritrovano concretezza e, dopo essere andati vicino al nuovo vantaggio con El Kamli e Schillaci, trovano finalmente il gol del 3-2 con un capolavoro su calcio di punizione firmato, neanche a dirlo, dal numero 11 in maglia orange. L’Ospedaletti non molla, continua ad attaccare, respinge i tentativi del Vadino, pericoloso in particolare sui calci d’angolo, e chiude la pratica in pieno recupero con la rete all’esordio di Fortin che, servito in area da El Kamli, semina la difesa avversaria e insacca.

Il triplice fischio del direttore di gara certifica la vittoria dell’Ospedaletti che aggancia Camporosso e Andora in vetta alla classifica a quota 11 punti, in attesa che Baia Alassio, San Filippo Neri e Golfo Dianese recuperino le partite rinviate oggi per maltempo.

“Un gran primo tempo, giocato molto bene, poi abbiamo preso gol su autorete e nella ripresa siamo entrati in campo un po’ timorosi - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - così è arrivata la loro rete del pareggio, ma abbiamo tirato fuori il carattere fino alla meritata vittoria. È l’atteggiamento giusto, non bisogna mai mollare, i ragazzi hanno fatto un’ottima partita. Nel primo tempo siamo stati molto bravi tecnicamente, nel secondo ho apprezzato il carattere. Non è facile mantenere l’equilibrio mentale e siamo stati tutti molto bravi, una soddisfazione per tutti. E sono anche molto contento per Fortin che ha fatto gol all’esordio. Ora lavoriamo in settimana per preparare la trasferta di Altare”.

Ospedaletti - Vadino 4-2

Marcatori: 18’ e 68’ Schillaci, 39’ El Kamli, 45’ (aut) Ambesi, 60’ D’Aprile, 90’+4 Fortin

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cianci, 4 Saih, 5 Ambesi, 6 Russo (61’ 16 Fortin), 7 El Kamli, 8 Molinari (70’ 13 Piana), 9 Alemanno (81’ 15 Sammartino), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 14 Prette, 17 Manno, 18 Di Nicola, 19 Campagnani, 20 Siberie

Allenatore: Fabio Luccisano

Vadino: 1 Manti, 2 Gibilaro (55’ 14 Savona), 3 Plando, 4 Buttu, 5 Bianco, 6 D’Aprile, 7 Fazio (85’ 16 Sorace), 8 Gattuso (70’ 18 Secco), 9 Esposito (87’ 19 Giammanco), 10 Bianco, 11 Giordano (55’ 15 Masha)

A disposizione: 12 Sinopoli, 13 Nida, 17 Bonsignorio

Allenatore: Davide Poggi

Arbitro: Sig. Emanuele Fontana (Savona)

Ammoniti: Bacciarelli, Russo, Piana