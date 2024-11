Basket. Lunedì ad Alassio arriva coach Giovanni Lucchesi

Alassio si prepara ad una nuova giornata di grande sport, accogliendo, lunedì 4 novembre, Giovanni Lucchesi, l’allenatore della Nazionale giovanile italiana di basket e responsabile del progetto Academy della Federazione Italiana Pallacanestro. Lucchesi guiderà due intense sessioni di allenamento rivolte alle giovani promesse del basket femminile delle province di Imperia e Savona, pronte a scendere in campo per mostrare il loro talento e la loro passione. L'iniziativa, organizzata dalla società sportiva Pallacanestro Alassio con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e in collaborazione con la società partecipata Gesco - si terrà presso il Palazzetto dello Sport, dove nel pomeriggio di lunedì scenderanno in campo le giovani nate nel 2012 e 2013 provenienti dai Centri di Alassio, Ventimiglia, Bordighera, Taggia, Ceriale, Borghetto, Loano e Vado. A seguire sarà il turno delle ragazze nate nel 2010 e 2011 provenienti da Alassio, Ventimiglia, Taggia, Albenga, Ceriale e Savona.

L'arrivo di Giovanni Lucchesi coinciderà anche con la prima partita della Nazionale Maggiore femminile di basket che inaugurerà il nuovo palasport di Genova giovedì 7 novembre, tre giorni dopo l'evento di Alassio, in una partita con la Repubblica Ceca valevole per le qualificazioni agli europei.

“Siamo contenti – dichiarano i dirigenti della Pallacanestro Alassio - di poter ospitare questo evento con le cestiste del ponente ligure e che Alassio sia stata scelta come sede di allenamento. Siamo anche orgogliosi del fatto che ci siano tante ragazze di Alassio sia nel primo che nel secondo gruppo, segno evidente di come la nostra Società creda tanto nel movimento di basket femminile oltre che in quello maschile. Quest'anno avremo sia una Prima squadra Maschile in D2 che una Femminile in C e, a proposito di femminile, saremo ai nastri di partenza dei campionati giovanili Under 17, Under 15, Under 13 e Esordienti minibasket”.

"L’arrivo di Giovanni Lucchesi ad Alassio – dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico allo Sport, Roberta Zucchinetti - rappresenta un riconoscimento importante per la nostra città e un grande risultato per la Pallacanestro Alassio, che grazie all’impegno dei suoi dirigenti e degli istruttori Fabio Devia e Laura Ciravegna, sta facendo un lavoro straordinario, qualificandosi come punto di riferimento per il basket nella Liguria di Ponente. Questo evento ispira i sogni e le ambizioni delle nostre giovani promesse, che avranno l’opportunità di confrontarsi con un allenatore di altissimo livello. Come Amministrazione Comunale, da sempre impegnata a mettere lo sport al centro dei propri obiettivi, consapevole del valore che esso porta alla comunità e alla città, ci congratuliamo per questo importante traguardo."