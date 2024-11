Pallacanestro Alassio. Buona la prima per l'Under 17 gold, battuta Carrara all'esordio

Esordio non facile per i ragazzi dell’Abc Ponente vista la caratura della squadra toscana-spezzina e l'assenza di qualche elemento tra le fila ponentine. Per molti ragazzi gialloblù era l'esordio in un campionato con i ventiquattro secondi e in un campionato che di fatto è un'Eccellenza visto l’alto livello ed essendo il massimo campionato ligure.



La squadra di Carrara-Lerici ha diversi giocatori che gli alassini conoscono bene e che lo scorso anno ha giocato in Toscana. La partita è sempre stata condotta dai ponentini ma mai con margini rassicuranti con un livello tecnico e di fisicità importante. Nel terzo quarto Carrara ha provato più volte a rientrare in partita provando diversi tipi di difese, dalla uomo, alla zona, alla press ma gli alassini sono stati bravi a non perdere la calma anche quando l’inerzia dell’incontro sembrava andare verso i levantini e hanno chiuso la partita vincendo con uno scarto di otto punti.



“Innanzitutto siamo contenti per il rientro di Ferrabone dopo un lungo stop e anche per il risultato in una partita molto difficile contro una squadra tattica. Questo campionato sappiamo che sarà molto difficile ma siamo contenti di poterlo fare per permettere ai ragazzi di migliorare con lo scopo di accompagnarli, nei prossimi anni, ad essere protagonisti anche in Prima Squadra sia se giocheranno da noi sia in altre squadre se, per motivi di studio, andranno a studiare o lavorare fuori regione. Questo è e deve essere il nostro obiettivo primario, far si che tutti quelli che vogliono possano giocare a basket fino a quando lo desiderano”.



NEW BK ABC PONENTE 67 - CARRARA LEGENDS 59

NB Ponente: Ferrabone 3, Trushi, Donadio 2, Vaccarezza 13, Zanelli, Ghiglione 3, Magaletti 12, Biraghi 9, Gastaldi 25. Zerbone. All. Ciravegna - Accinelli