Maradona e Roberto Carlos protagonisti delle slot online: ecco le curiosità

I giochi digitali sul calcio sono ormai pane quotidiano da 40 anni, ma negli ultimi tempi i campioni hanno giochi personalizzati graficamente con le loro gesta, come nel caso di Roberto Carlos e Maradona.

Oggi è possibile vederli giocare insieme nei gameplay di calcio ma anche nelle slot machine dei casinò online, dove ogni simbolo corrisponde alla storia e alle curiosità di questi due campioni del mondo, che con le loro magie hanno colorato il calcio d’infinito, rendendolo uno sport eterno.

Tra i simboli Wild infatti non manca la coppa del mondo, numerose sono anche le icone tra i rulli con le loro maglie delle squadre in cui hanno giocato e vinto. Carlos e Maradona non si sono mai scontrati in campo né in Europa né al Mondiale per soli due anni, sarebbe stato bello vederli giocare insieme o l’uno contro l’altro. Ecco tutte le curiosità delle slot digitali di questi due talenti assoluti.

La slot online del Pibe de Oro: la Mano de Dios come Jackpot

Si scrive calcio ma si pronuncia Diego Armando Maradona, calciatore e numero 10 per eccellenza nato il 30 ottobre, giorno in cui la Iglesia Maradoniana festeggia il Natale. Basterebbero queste poche curiosità per alimentare la slot online più divertente del Web, ma il suo palmares ci racconta molto di più.

Oltre alla partita simbolo in cui l’argentino realizzò il gol più bello del secolo scorso e la rete con la Mano de Dios, tutti i Jackpot sono focalizzati sul Mondiale di Messico 1986 vinto dal Pibe de Oro con la sua Nazionale.

Nel palmarès non mancano i trofei con il Barcellona e gli scudetti vinti con il Napoli, compresa la Coppa UEFA nel 1989. Maradona ha guidato come allenatore anche l’Argentina nel Mondiale di Sudafrica 2010, uscendo ai quarti di finale.

Roberto Carlos tra Coppa del Mondo, Champions e slot online

Le punizioni di Roberto Carlos sono magia allo stato puro e ancora oggi l’Inter rimpiange di averlo venduto al Real Madrid in quella maledetta stagione estiva del 1996.

La slot machine online di Roberto Carlos rivive tutte le sue vittorie, i suoi guizzi geniali e i suoi gol imparabili nelle slot, il Jackpot non poteva che essere il Mondiale del 2002 vinto con il Brasile contro la Germania.

Con il Real Madrid Carlos ha vinto 3 Champions League nel 1998, nel 2000 e nel 2002, anno in cui si è aggiudicato con i Galacticos anche la Supercoppa UEFA, oltre a 4 campionati di Liga Spagnola.

Gli altri giochi di casinò online con Carlos e Maradona

Tra le categorie dei casinò online è possibile giocare anche agli sport virtuali, che simulano match di calcio anche con formazioni all time, in cui sono presenti sia Maradona che Roberto Carlos.

Tra i giochi disponibili ci sono anche le roulette a tema football con un croupier live in streaming, spesso le grafiche sono dedicate al mondo del pallone, così come le ambientazioni delle sale da gioco.

Brasile - Argentina: la sfida storica come simbolo ludico per eccellenza

Fino a quest’anno sono 110 i match giocati tra la Selecao e la Seleccion, con una parità netta di 42 vittorie per Nazionale e 26 pareggi.

Durante i Mondiali sono stati 4 i match disputati e hanno visto vincere 2 volte il Brasile, una volta l'Argentina e un pareggio.

In Coppa America sono 34 gli scontri diretti e la situazione si ribalta, perché sono 16 le vittorie della Nazionale Albiceleste e 10 i trionfi dei Verdeoro.

Brasile e Argentina, come Carlos e Maradona, continuano a essere icone delle slot online e dei gameplay dedicati al calcio. Nelle grafiche figurano jackpot, sfide memorabili, simboli Wild o Scatter e finali dei Mondiali FIFA di altissimo livello.