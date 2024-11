Pallacanestro: nuova sconfitta per il Bvc Sanremo, la formazione matuziana battuta in casa dal Cogoleto

Bvc Sanremo E.On. – Cogoleto 59-71 (7-14, 18-21, 20-22, 14-14)

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 9, Nicomedi 12, Iamundo 10, Markishiq 10, Deda 3, Rudian 4, Massa 4, Vivo 5, Arturo 2, Tacconi Daniele, Lupi, Franceschini. Coach: Emanuele Favari.

Cogoleto: Zoppi 9, Badano 8, De Michele 6, Guaragno 3, Bruzzone 17, Bertolotti 13, Gorini 6, Benignetti 2, Guida 2, Anania 5, Torre. Coach: Robello.

Ancora una sconfitta per il Bvc Sanremo, stavolta sul campo di casa per opera del Cogoleto. Il Bvc, che recuperava quasi tutti gli assenti dei turni precedenti, eccetto il centro Luca Colombo, ha comunque disputato una buona prova, come sottolinea il coach Favari: “Peccato per la sconfitta, ma sul piano del gioco siamo migliorati notevolmente. Siamo una squadra nuova e abbiamo ampi margini di crescita. Resta molto lavoro da fare in allenamento ma sono fiducioso per il proseguimento della stagione”.