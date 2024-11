Calcio, Seconda Categoria B. Parte con un pareggio la stagione di Nolese e Virtus Don Bosco: al "Mazzucco" è 2-2

Comincia con un pareggio, dopo il posticipo della pima giornata, la stagione nel girone B di Seconda Categoria per Nolese e Virtus Don Bosco.

Al "Mazzucco" di Noli biancorossi e gialloblu impattano per 2-2 pareggiando non solo il numero delle marcature ma anche quello dei cartellini rossi, uno per parte, e anche nello spartirsi le due frazioni di gioco.

Nel primo tempo la squadra di mister Cavaliere va avanti col doppio vantaggio già nella prima mezz'ora con le marcature di Bruni al 5' e di Alessandro Godena venti minuti dopo. La rete di Fazio accorcia le distanze già nella prima metà di gara al 35' ma si va al riposo con avanti i locali.

Nella ripresa a rimettere tutto in equilibrio, verso la chiusura di match, ci pensa all'84' Sicari.