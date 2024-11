Wow e Fiera Fredda: Borgo San Dalmazzo apre la stagione degli eventi invernali (Video e foto)

Borgo San Dalmazzo lancia la terza edizione di Wow e si prepara alle 455esima edizione della Fiera Fredda.



La sindaca Roberta Robbione ha tradotto in un'immagine il legame dei due eventi della stagione invernale: “Mi immagino la Fiera Fredda una nonna regina che tiene per mano il nipote neonato Wow, dove la tradizione accompagna il futuro per rappresentare al meglio il proprio territorio".

Il salone dedicato all'outdoor, agli sport, alla montagna e alla sue eccellenze gastronomiche inaugurerà venerdì 15 novembre e si concluderà domenica 17 all'ex Bertello. Tanti gli espositori, dalla gastronomia all'attrezzatura tecnica sportiva, che saranno distribuiti lungo il tradizionale percorso all'interno della ex fabbrica, riferimento delle manifestazioni borgarine.

Un'occasione quest'anno per celebrare i 150 anni del Cai di Cuneo, i 70 del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese di Cuneo e i 45 del Cai di Borgo "J'amis dij brich". Ma, saranno soprattutto i 12 rifugi delle vallate cuneesi i veri protagonisti.

Un evento promosso dall'Atl del Cuneese che ha prestato la sua sede per la presentazione nella Sala Vercellotti, dove l'Amministrazione comunale insieme all'Ente Fiera Fredda ha illustrato il programma e le novità della nuova edizione.

Saranno ospiti d'eccezione tre sportivi alpinisti che si racconteranno: venerdì sera Marcello Ugazio, sabato sera Marco Sappa e domenica Emrik Favre. Ci saranno tre gare: il sabato “Saben Wild Trail” e la domenica “Global Boulder Contest” e la “Run-bike”. Per i i più piccoli sono infine previsti dei laboratori.

Presenti anche i tanti partner e volontari. Anche l'assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni è intervenuto lanciando un bando “che finanzierà tutte le manifestazioni che celebrano i propri prodotti tipici che identificano un territorio, come nel caso della Fiera Fredda con la lumaca, e che si svolgono nei centri urbani per favorirne l'attività commerciale”.

La presentazione è proseguita all'Open Baladin con un cooking show culminato in una degustazione con tre piatti celebrativi, con prodotti simbolo del Cuneese. Una fusione tra la cucina dei rifugi con quella gourmet con la polenta e sugo di lumache alla diavola, gnocchi al blu di mucca e la torta di nocciole accompagnata dallo zabaione, ciascun piatto è stato abbinato a una birra artigianale del birrificio Baladin.La lumaca sarà ancora una volta la regina della nuova edizione della Fiera Fredda. L'inaugurazione, come da tradizione, sarà mercoledì 4 dicembre. Quest'anno sarà suddivisa in due momenti: una dedicata ai bambini e l'altra per le autorità che prevederà uno show cooking con degustazione finale. Il 5 dicembre torneranno le bancarelle nel centro di Borgo e il mercato delle lumache. Gli appuntamenti proseguiranno fino all'Immacolata.