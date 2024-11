Calcio, Prima Categoria A. Baia Alassio e Borghetto, sarà faccia a faccia con le capolista

E’ già tempo di settima giornata nel girone A di Prima Categoria.

In vetta, in attesa dei recuperi, viaggiano forte le due imperiesi, Ospedaletti e Camporosso, in attesa della risposta da parte delle formazioni del nostro comprensorio.

Una bella opportunità, proprio contro i rossoblu, l’avrà oggi pomeriggio la Baia Alassio, allo stadio Ferrando.

I gialloneri sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Vadino (atteso oggi a Mallare) e in caso di successo aggancerebbero i rivali odierni.

Se varrà eventualmente anche il primato lo svelerà l’esito di Ospedaletti - Borghetto con i granata ospiti degli orange di Luccisano.

Ottimo lo stato di forma della San Filippo, chiamata al posticipo con l’Altarese, mentre Andora e Cengio stanno salendo sui propri mezzi in direzione Borgio Verezzi e Imperia.

Posticipo anche per il Dego, alle 17:00 con la Golfodianese.