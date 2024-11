Kickboxing: Samuele Iorio firma con la promotion Fight Clubbing, il 21 dicembre sarà sul ring di Chieti

Novità importante per Samuele Iorio: il portacolori del Lombat Team Alassio, due volte Campione Italiano WAKO Pro di K1 e vice Campione Mondiale WAKO Pro di K1, ha appena firmato con la prestigiosa promotion Fight Clubbing! 🎉

Dopo la sua straordinaria vittoria in Francia, che ha fatto parlare di sé a livello internazionale, Samuele si prepara a scendere nuovamente sul ring per un evento che promette spettacolo. Il prossimo 21 dicembre, infatti, combatterà al PalaTricalle di Chieti, dove avrà l'onore di condividere il ring con alcuni dei più grandi nomi della Kickboxing, Muay Thai e Pugilato, rendendo l’evento un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di sport da combattimento.

"Un ringraziamento speciale va a Andrea Sagi, che ha reso possibile questa opportunità e ha contribuito a dare visibilità a talenti come Samuele, portandoli su palcoscenici internazionali".