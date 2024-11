Calciomercato. Tre volti nuovi in campo contro il Gozzano per l'Albenga, c'è anche l'ex Taggia Lorenzo Peirano

Gli applausi non sono venuti meno per i giovani protagonisti dell'Albenga nonostante la sconfitta interna con il Gozzano.

Un ko che ribadisce ancora la volta la necessità di implementare la rosa con elementi di sufficiente esperienza per tenere il colpo di fronte a formazioni maggiormente strutturate (la squadra di Lunardon è passata 2-0 al Riva nonostante un'ora di inferiorità numerica).

Ieri nella distina bianconera sono emersi tre volti nuovi: Daniele Belgiovane, difensore classe 2004, ex di Chieri e Alessandria (con trascorsi nei vivai di Juventus, Bari e Cosenza), Lorenzo Peirano, centrocampista leva 2002 di rentro in Liguria dopo l'esperienza in Eccellenza pemontese con l'Alpignano e il difensore classe 2006 Federico Pizzolato, nell'ultima stagione all'Alcione.

Da rumor in arrivo dal Riva dovrebbero essere integrati anche un paio di giocatori in arrivo dalla Spagna, una possibilità da vvagliare nelle prossime ore.

ALBENGA - GOZZANO 0-2

ALBENGA: Perrucca, Freccero, Belgiovine, Armari, Pizzolato (32' st Di Giosia), Alfano (21' st L. Rosso), Ferrarese (34' st Peirano), Di Porto, Bovegno, En nasry, Criscuolo.

Allenatore: Commissione Tecnica



GOZZANO: Aiolfi, Gemelli, Ori, Masetti, Monteleone (19' st Di Giovanni), Areco, Carollo, Fragomeni (19' st Bianchi), S. Rosso (1' st Cento), Lettieri, Sangiorgio (19' st Lischetti).

Allenatore: Lunardon



ARBITRO: Mammoli di Perugia.