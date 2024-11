Calcio, Imperia. I gemelli Graziani e Leonardo Di Salvatore grandi protagonisti nel 5-0 al Chieri (LE INTERVISTE)

Oltre alla doppietta del "solito" Pippo Scalzi, la goleada con il Chieri è stata anche l'occasione in casa Imperia per le prime reti in nerazzurro di Leo Di Salvatore e dei gemelli Graziani.

Di Salvatore è alla prima rete dopo l'infortunio di inizio stagione, occasione per alcune dediche speciali e per analizzare il momento nerazzurro, con il periodo difficile che sembra finalmente alle spalle.

Per la prima volta, invece, i gemelli Graziani, Gabriel e Thomas, vanno in gol insieme nello stesso match. E anche per loro, le dediche per il primo sigillo in nerazzurro non mancano