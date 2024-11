Chiara Bruzzese premiata come "Atleta dell'Anno 2023". Tutte le foto della manifestazione savonese

Grande successo nella Sala Rossa del comune di Savona per la “Festa dell'atleta Anno” organizzata dalla sezione Unvs “Rinaldo Roggero” di Savona, presieduta dal delegato Coni provinciale Roberto Pizzorno.

Dopo i saluti delle autorità presenti, tra cui il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e l' assessore allo Sport del comune di Savona Francesco Rossello, e dopo aver letto le lettere inviate da Aureliano Pastorelli presidente della Consulta dello Sport del Comune di Savona e del presidente Coni Liguria Antonio Micillo, Laura Sicco che ha presentato la manifestazione ha iniziato a chiamare i premiati, tutti accolti con un grande applauso in particolare Chiara Bruzzese, premiata quale Atleta Anno 2023.

Elisa Castellana del tiro a volo ha invece ricevuto il "Premio Bazzano", mentre il "Carlo Pizzorno" in ricordo dell’indimenticabile dirigente di Cairese, Carcarese e Savona e padre del presidente Unvs Savona, Roberto Pizzorno, è andato a Giuseppe Boffa dell’Usd Cengio.

Il "Premio Eliseo Colla," in memoria del pioniere dell’hockey e non solo a Savona, è stato assegnato ad Ottorino Bianchi, mentre il "Premio Valentino Persenda" è andato al tecnico ex giocatore e allenatore del Savona Calcio, ora allenatore della San Francesco Loano, Cristian Cattardico.

Laura Sicco, giornalista, commentatrice televisiva, presentatrice di eventi e responsabile dell’ufficio stampa della Rari Nantes Savona ha ricevuto il "Premio Giornalista sportivo- Nanni De Marco - Ivo Pastorino".

All’ allenatore Ermanno Frumento il "Premio Giancarlo Tonoli", mentre il "Premio Giancarlo Gaminara" è stato assegnato al dirigente della Priamar calcio, Roberto Grasso. Al presidente del Golf Club Albisola, Frank Serra conferito il "Premio Enrico Dondi", mentre il campione master di atletica Flavio Bertuzzo ha avuto il "Premio Madini".

"Fischietto d’oro - Memorial Sisca" per l’arbitro di hockey Carmine Borda, con Alessandro De Lucis dirigente Savona Calcio che ha ricevuto il "Premio Petitti". Il "Premio Nazionale Lelio Speranza", in ricordo del presidente del Coni è andato ad Andrea Zaffarano presidente della Fratellanza Ginnastica Savonese, mentre Fabrizio Conti ha ricevuto il riconoscimento "Una famiglia per lo Sport".

Al numero uno della Polisportiva Sassello, Alberto Piombo il "Premio Salvatore Papa", mentre allo storico del ciclismo Carlo Delfino è stato assegnato il "Premio Umberto Delbono". Il "Premio Francesco Landucci" è andato ad Edo Pampuro, coreografo, giudice internazionale di danza.

Durante la manifestazione il delegato regionale dell’Unvs Liguria, Marco Giancarlo, insieme al presidente Unvs Savona e Delegato del Coni, Roberto Pizzorno, hanno consegnato a Simone Falco, socio della sezione Unvs Savona il distintivo d’argento, mentre il socio Piero Zangani ha ricevuto il distintivo d’oro. La manifestazione si è avvalsa del patrocinio di Comune di Savona e di Coni Liguria.