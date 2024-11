La 13a Ronde Valli Imperiesi ha richiamato 133 equipaggi: Luca Pedersoli punta al 'poker' e Davide Nicelli cerca il riscatto

Sono 133 gli equipaggi ammessi alla 13a Ronde Valli Imperiesi, in programma sabato e domenica a Imperia e nel suo territorio. “Un gran bel numero di adesioni – osservano gli

organizzatori della Scuderia Imperia Corse – che ci inorgoglisce e ci riempie di gioia, sentimenti forti che vogliamo condividere con chi ci ha fattivamente supportato nel dare vita a questa edizione della gara, Fondazione Carige oltre a Comune e Provincia di Imperia, Marina di Imperia, CIV di Porto Maurizio, Rari Nantes Imperia, LiquiMoly e tutti coloro che

ci aiutano in questa avventura: a tutti vada il nostro ringraziamento”.

Tra gli equipaggi iscritti non manca quello formato da Luca Pedersoli e Anna Tomasi che, con la loro Citroën DS3 Wrc, cercheranno di mettere a segno la quarta vittoria consecutiva

in questa gara. Proveranno ad impedirglielo i 22 concorrenti iscritti nella Classe “regina”, la Rally2-R5, ad iniziare da Davide Nicelli (Skoda Fabia), desideroso di riscattare la delusione

dello scorso anno, quando fu estromesso dalla graduatoria, dopo aver conquistato la seconda piazza assoluta, per il peso della vettura non conforme. Con un mezzo analogo ci

tenteranno, tra gli altri, anche Fabrizio Andolfi junior, reduce da un ottimo Rallye Sanremo, Loris Ghelfi, il torinese Matteo Ceriali, il locale Gianni Anassarette, al debutto sulla Skoda, il

francese Ahmed El Kaddouri e lo svizzero Gregoire Hotz, in gara con una Vw Polo.

Curiosando tra le varie Classi, oltre alle 22 di quella “top”, saranno in lizza 7 vetture della Super 1600, 15 della Rally4, 13 della Rally4-R2, 17 della Rally5, 9 della A6 e ben 15 della

N2, Classe che darà vita al Trofeo N2 by 3F Competition di Luca Fidale, pronto a regalare grandi emozioni anche in questa edizione. Non meno attesi gli altri trofei in palio: il WRC

(Women Racing Cars), riservato alle numerose ragazze in gara, il “Daniele Leone”, che premierà il primo Navigatore Under 23 classificato, ed i Baxin in Rosa e Baxin Over 55.

Gara in programma sabato e domenica ma l’ambiente ad Imperia si scalderà già da venerdì sera con una festa aperta a tutti nell’Expo Salso, con dj set con Gianni Rossi (ore 18:30) e

concerto dei Blu Cobalto (ore 21:30); sabato mattina shakedown da Caravonica a Colle San Bartolomeo e, a partire dalle 18:30 in via Cascione, con la festosa presentazione delle

vetture partecipanti e la relativa sfilata per il centro cittadino, con musica ed aperitivo per gli equipaggi offerto dal CIV Porto Maurizio. Domenica, invece, si farà sul serio: il via alle ore

07:00 da Molo San Lazzaro per un percorso di gara di complessivi 245,80 km, 57,40 dei quali relativi ai quattro passaggi cronometrati sull’inedita prova speciale Caravonica - Colle

d’Oggia, circa 15 km che i concorrenti percorreranno quattro volte. Alle ore 16:30, in Calata Anselmi, l’arrivo del primo equipaggio concorrente e, a seguire, la cerimonia di premiazione.

Ulteriore contorno alla 13^ Ronde Valli Imperiesi, l’inedito Spazio Subaru, che proporrà postazioni di guida simulata, esposizione di auto di interesse storico, corsi di guida e

educazione sulla sicurezza stradale (Subaru Driving School) e il debutto del concept “Nab on roads” che, offrirà un giro per le strade liguri che hanno scritto la storia del mondiale rally.