Calcio, Promozione. Nona giornata scoppiettante, le savonesi sono pronte a dare battaglia

Il tabellone della nona giornata propone tante sfide davvero interessanti per le squadre savonesi che, fino ad oggi, stanno tenendo alto il nome del nostro comprensorio.

La capolista Carcarese farà visita al Cella, ma il doppio incrocio Albissole - Sampierdarenese e Ceriale - Millesimo potrà ridefinire in maniera importante la zona alta dell'intera classifica. Chi potrebbe approfittarne è il Pontelungo (attenzione però a un Little Club in piena risalita).

Da monitorare con attenzione Bragno - Finale (sia Ferraro che Brignoli cercano confeme), trasferta ponentina infine per il Legino in casa del Ventimiglia.