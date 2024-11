Sanremo: 'Autunno in Regata' sotto il sole per la seconda tappa del campionato di vela 'West Liguria'

Un altro weekend di regate allo Yacht club Sanremo con il tradizionalissimo Campionato Invernale West Liguria giunto alla sua 41a edizione. Due giornate di vento leggero hanno permesso di effettuare tutte le regate in programma, sia sabato che domenica i venti predominanti da sud/est trai i cinque e gli otto nodi hanno comunque contribuito a far divertire i partecipanti che si sono radunati nel golfo di Sanremo e che a fine regata sono stati accolti alla club house per il consueto pasta party.

Vincitore overall e della classe ORC 1 'Suspiria The Revenge' di Antonio Venneri Y.C. Punta Sardegna davanti a 'Miss K Checkmate' di Pier Marco Babando Yacht Club Sanremo. In classe ORC 2 vincitore il 'Pingone di Mare IIII' di Federico Stoppani davanti a 'Vega' di Francesco Orlando entrambi dello Yacht Club Sanremo. Nella categoria crociera-regata successo di 'Spantegata' di Franco Ardissone Y.C. Porto Maurizio davanti a 'Melissa II' di Dario Gioffredo Yacht Club Sanremo. La classe IRC vede vincitore ancora 'Suspiria the Revenge' davanti a 'Miss K Checkmate'.

Il prossimo appuntamento del 41° Campionato Invernale West Liguria Autunno in Regata è per la fine del mese (30 novembre – 1 dicembre) con la Gorilla Gang Cup. Da venerdì prossimo, sulle banchine dello Yacht Club Sanremo, tornano i bellissimi Dragone, sono circa venti le barche già iscritte che fanno di questo evento il più partecipato in Europa.