49° Invernale del Tigullio: alle porte il secondo week end di regate

Sabato e domenica tornano in acqua le trentatré imbarcazioni protagoniste nella prima manche del 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d'altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.



Esordio assoluto per il Grand Soleil 44 di Athirat di Ugo Loeser (YC Adriaco) nella classe ORC A. Buone previsioni del tempo nel prossimo week end, con maggiore intensità di vento soprattutto da Levante ma non sono previste situazioni meteorologiche estreme.

Nella classe ORC A-B c'è grande attesa per il confronto tra Koyre Spirit of Nerina, il Swan 42 di Federico Borromeo (YCCS), Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), e Capitani Coraggiosi, l'X41 di Felcini e Santoro (YC Chiavari), To Be, l'Italia 11.98 di Stefano Rusconi (YCI), e Cheyenne, il Rodman 42 di Luca Tommaso Oriani (YC Chiavari). Attenzione nella classe ORC C alle prestazioni di Sease, il Farr 30 di Giacomo e Franco Loro Piana (YC Costa Smeralda), Padawan, il Farr 30 di Donald Hart (LNI Sestri Ponente), e J Lab, il J 99 di Garibotto (LNI Chiavari).

Aria (Vismara 45 di Azzimonti e Preda/CN Rapallo) vuol tornare a vincere nella Libera A ma dovrà vedersela con India, il Solaris 44 di Riccardo Cielo (Orza). Allo stesso modo, anche Hell Cat, il Farr 31 di Valerio e Leporatti (Sestri in Vela), vuol primeggiare in Libera B dove se la vedrà ancora conCelestina 3 di Campodonico e Vernengo (LNI Chiavari) e Scheggia, il First 31.7 di Rossi. Mary Star of the Sea cerca la conferma nella classe J8 con Bram Renier (LNI Arona): occhio alle insidie provenienti da Jayrose di Simone Agrosi e Daniel Spada (LNI Genova) e J Bes di Eros Rossi (CV Sori).

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.