Pallavolo femminile: prosegue la striscia positiva del Villa Levi, quarta vittoria consecutiva

Continua striscia di vittorie per l'Hotel Villa Levi in serie C femminile. Con la vittoria per 3-0 (25-23; 25-16; 25-13) sul Campomorone salgono a quattro i successi consecutivi con identico punteggio per le ragazze di Diano Marina. Giordano e compagne partono subito forte e si portano sul 10 - 4, poi sono vittima di un black-out di 7 punti consecutivi e faticano per tutto il set, fino al 18 pari sempre ad inseguire di uno, due punti; anche nel finale da 24-20 si fanno quasi raggiungere. Gli altri due parziali invece filano via lisci.

"E' stata una partita strana - dice il direttore sportivo Gavi - forse per il guasto all'impianto di riscaldamento, l'atmosfera fredda ha contribuito a raffreddare anche i nostri ardori. A parte gli scherzi, dopo l'inizio con ritmo, abbiamo perso di concentrazione facendo errori non abituali ed in serie in tutti i fondamentali: battuta, attacco e ricezione. Di positivo è che di solito set così si perdono ed invece, seppur sul filo di lana, lo abbiamo vinto. Poi è bastato limitare gli errori per non correre rischi. C' era molta disparità in fatto di esperienza tra le due formazioni. Visti gli altri risultati un turno interlocutorio. Sicuramente dovremo riacquisire il giusto atteggiamento per la trasferta di Ceparana contro il Futura. Quella spezzina è una formazione temibile e certe distrazioni non ci sarebbero perdonate."

In classifica l'Hotel Villa Levi resta sempre secondo appaiato al Cogovalle che lo precede solo per il maggior numero di partite vinte.