Ha fatto senz'altro di dubbio una buona impressione la Rossiglionese vista in campo al "Chittolina" contro la Lavagnese.

Buona organizzazione, ordine e soprattutto la volontà di riuscire a mettere a segno un colpo importante in trasferta. Un successo meritato per la squadra di mister Nervi, pronto a chiamare una stagione di consolidamento in categoria da parte dei bianconeri, allontanando gli affanni delle passate stagioni.