Sul tatami con Alice Bellandi, stage a Imperia per i portacolori del Judo Sicco Savona

Avere l'occasione di confrontarsi con una campionessa come Alice Bellandi ha rappresentato per i giovani talenti del judo un’opportunità di crescita importante, grazie allo stage organizzato dall’Ok Club Imperia.

Nel capoluogo ponentino non poteva mancare la presenza del Judo Sicco Savona, sodalizio sempre attento alla crescita sportiva e personale dei ragazzi e delle ragazze savonese.

Una possibilità di arricchimento tecnico, dato il pedigree di Alice Bellandi (il cui culmine è arrivato alle recenti Olimpiadi di Parigi), ma anche umano, grazie alla presenza di ben 52 società, arrivati a Imperia non solo dalla Liguria ma anche dall’esterno dei confini regionali.

Anche il sindaco Claudio Scajola ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per l’iniziativa: “Imperia è orgogliosa di aver accolto un’atleta del calibro di Alice Bellandi. Eventi come questi non sono solo una celebrazione dello sport, ma un investimento nei valori che fanno crescere la nostra comunità, e sui quali è importante investire ed investiamo”.