Kombat Team Alassio. Giovanni Spanu conquista il titolo iridato IKC, le felicitazioni dell'assessore Roberta Zucchinetti

“A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale desidero esprimere le più vive congratulazioni al campione Giovanni Spanu, al suo allenatore Alessandro De Blasi, che ha sostenuto questo atleta così promettente nel corso degli anni, e all'intera Kombat Team di Alassio. Questa nuova vittoria, frutto di grande impegno e di eccellente preparazione agonistica, è un traguardo estremamente importante per l'atleta, per la società sportiva alassina e per la nostra città”.

Così l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, a seguito della vittoria riportata nei giorni scorsi da Giovanni Spanu, atleta di punta della Kombat team Alassio, che al PalaGarassini di Loano ha conquistato il titolo mondiale e la cintura della IKC nella disciplina K1 categoria -75 kg. Un trionfo che celebra oltre dieci anni di carriera agonistica di Spanu a fianco del coach Alessandro De Blasi, il quale lo ha sostenuto anche in questa occasione nel match vittorioso contro il giovane avversario francese Dimitri Wolff della Khaliss Gym di Bordeaux.