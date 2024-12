Calcio, Millesimo. L'attacco si sblocca nel 6-1 al Little Club, in attesa di conoscere l'esito dell'operazione Gomes

doppietta per Bogarin contro il Little Club

Il Millesimo ha saputo ripartire nella maniera migliore dopo la brutta prestazione offerta in casa del Pontelungo.

Domenica scorsa, contro il Little Club James, la reazione giallorossa è stata a dir poco veemente, tanto da realizzare in soli 90 minuti la metà dei gol messi a segno nelle prime 12 giornate di campionato.

Il 6-1 ai genovesi ha visto protagonista praticamente l'intero reaparto offensivo. Hanno infatti trovato il gol un ritrovato Youri Vittori, Villar, Bogarin (doppietta), Salvatico e il centrocampista Piana.

Ora non resta che capire, in attesa di comunicazioni ufficiali se l'operazione Gomes andrà in porto, aggiungendo così un altra freccia nella faretra di mister Macchia.



MILLESIMO - LITTLE CLUB JAMES 6-1

Reti: 15’ Vittori Y., 18’ Bogarin, 22’ Villar, 46’ Piana, 65’ Bogarin, 88’ Chaves, 90’ Salvatico.



Millesimo: Conde, Brignone (65’ Bove), Guarco, Stafa, Ndiaye (46’ Pregliasco), Vittori A. (67’ La Rosa), Facello, Piana, Vittori Y. (56’ Salvatico), Villar, Bogarin.

A disposizione: Castiglia, Benzo, Cigliuti, Delgado.

Allenatore: Macchia



Little Club James: Parise, Leonardi, Pocaterra, Carra, Crovetti, Pulsoni, Garaventa, Giorgi (50’ De Persiis), Raiola (55’ Chaves), Bilanzone (50’ Cinardo), Siddi.

A disposizione: Bongiorni, De Rosa, Orciuoli, El Khalloufi, Broso.

Allenatore: Rossetti



Arbitro: Masini di Genova.