E' durato il tempo di una partita l'interregno di Mirko Ottone alla guida del Pallare.

Dopo l'esonero dei tecnici Siri e Soldano, il tandem che ha guidato i valbormdesi da inizio stagione, il presidente Isnardi è ritornato sui suoi passi, richiamando i due mister al timone della Prima Squadra.

Il nuovo esordio in campionato sarà domenica, in programma c'è la trasferta in casa della Virtus Don Bosco.