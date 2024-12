Calciomercato. L'attaccante Nicolò Ciravegna lascia il Pontelungo: "Sono pronto per una nuova esperienza"

Dopo lo svincolo dal Pontelungo, per Nicolò Ciravegna la voglia di rimettersi in gioco è emersa immediatamente.

L'attaccante classe 2005 è alla ricerca di un nuovo club nel quale poter mettere in risalto le proprie caratteristiche:

“Purtroppo non ho avuto molto spazio, disputando solo spezzoni di partita. Mi son sempre allenato con costanza e impegno, instaurando anche un buon rapporto con i compagni. Ma non rientravo nei piani del mister. Peccato, ma non è un problema. Troverò spazio in altri contesti. La voglia di giocare e di far bene non mi manca”. Attaccante esterno, è un giocatore che può essere impiegato anche come seconda punta o a centrocampo. “Fin da piccolo, mi hanno insegnato ad adattarmi, se necessario, alla necessità della squadra; escluso il portiere non ho difficoltà ad interpretare altri ruoli oltre la fase offensiva”.