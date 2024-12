Giudice Sportivo, Eccellenza. Sono cinque i giocatori squalificati, un turno per Preti del Celle Varazze

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DELL'8/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione)

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)



Ammonizione (I infrazione)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva

PRETI MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PASCUCCI FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARRALE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)



Ammonizione con diffida (IV infrazione)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COTELLESSA GIACOMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)



Ammonizione (VI infrazione)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)



Ammonizione (III infrazione)

GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)

VIOLA MATTIA (ANGELO BAIARDO)

MICHELOTTI SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FABBRUCCI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ROBOTTI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FERRETTI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

CANOVI CRISTIAN (SERRA RICCO 1971)

ERROI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)



Ammonizione (II infrazione)

ROVIDO DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

CALCAGNO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REZI ERMIR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

CAPPELLI CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

SINA ERNALD (TAGGIA)



Ammonizione (I infrazione)

BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TROCINO LORENZO FRANCES (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MAZZOLINI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BATTAGLIA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PADOVAN GABRIEL (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ANDRADE FERNANDES MARCIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GROSSI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

INSOLITO LORENZO (PIETRA LIGURE 1956)

MANFRONE GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

ROMANELLI SILVIO (SERRA RICCO 1971)

CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)