Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tre giornate a Gennarelli due a Bastoni e Bianco

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/12/2024

CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MANGIAPANE RICCARDO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

REBECCHI DANIELE (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE (I INFR)

CANOVI ALESSIO (BORGORATTI)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/12/2024

PEDRETTI IVANO (MAROLACQUASANTA)



AMMONIZIONE (II INFR)

D AMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (I INFR)

SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

Al 20' pt, dalla panchina, rivolge al ddg un'espressione irriguardosa. Dopo aver abbandonato il tdg dagli

spalti rivolge nuovamente al ddg espressioni ingiuriose

.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

FILENI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)



AMMONIZIONE (III INFR)

MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (II INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTALDO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

MILONE LUCA (ATLETICO QUARTO)

COMPARINI SENTAYEHU (BOLZANETESE VIRTUS)

DEL VIGO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DI MARCO MATTIA (MAROLACQUASANTA)

DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)

GESI ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

CANZIANI MARCO (SAVIGNONE)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (I INFR)

CERRUTI ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

CELLERINO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

FAVALI LUCA (BORGO INCROCIATI)

PETACCHI NICCOLO (CASTELNOVESE)

SIMONINI DAVIDE (CASTELNOVESE)

ROMANENGO PIETRO (COGORNESE)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

TRUFFELLO ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)

BIASIN GIACOMO (SANTERENZINA)

BELINZONA NICOLO (SAVIGNONE)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)



GARE DEL 8/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00 VADINO FOOTBALL CLUB

Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano alla terna espressioni

ingiuriose e minacciose.

Euro 100,00 ROMITO MAGRA 1922

Per aver permesso durante l'intervallo ad una persona non presente in distinta di entrare sul tdg e protestare

con il ddg.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTALDO CARLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

AMMONIZIONE (I INFR)

SEMERIA PAOLO (GOLFO DIANESE 1923) BALSI ALBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/12/2024

ROSO DARIO (LETIMBRO 1945)

BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PECORARO ANTONINO (PEGLI LIDO FBC)

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

FIORITO CRISTIAN (RIESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GENNARELLI ANTONIO (DEGO CALCIO)

Al 45+2 st, a palla lontana, tira un calcio ad un avversario senza provocare conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BASTONI FABIO (MALLARE)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

IBNAICHE SAID (BORGIO VEREZZI)

GIBELLI EMANUELE (CAMPOROSSO)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GIORDANO UMBERTO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

FRANCHIN DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

MICHERO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)

TRAVELLA LUCA (CAMPOROSSO)

DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SIRI ROBIN (LETIMBRO 1945)

PANARO ALESSANDRO (MALLARE)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)

GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

TURINESE MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

LA PIANA ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

GALLO FABIO (ALTARESE)

SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

META ARVI (CENGIO)

PALAGI FILIPPO (COLLI 2024)

BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GIRIMONDI FEDERICO (GOLFO DIANESE 1923)

ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)

ALLOSIA GABRIELE (IMPERIESE CALCIO)

BRIANO MATTEO (MALLARE)

FIORI MATTIA (MALLARE)

RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)

CORREALE MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

MOLINARI MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ORECCHIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

ORMENISAN DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAPURRO EDOARDO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

GREMO LEONARDO (RIESE)

MACAJ ELDI (RIESE)

GARZIA SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

LAZZARI SETTEMBRINO (ROMITO MAGRA 1922)

PELLEGATTA ROBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

ROGNONI DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

GIBILARO FABIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

SAJETTO GIAMMARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

EBOLI ALESSIO MICHELE (ALTARESE)

CARRATINO PIETRO (APPARIZIONE FC)

AICARDI NICOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

TALKA AJET (BORGHETTO 1968)

GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

GILLARDO RODERIC (CENGIO)

LO SICCO ALESSIO (IMPERIESE CALCIO)

TIENON MOHAMED (LETIMBRO 1945)

PARODI MATTEO (MASONE)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

BERISHA HAXHI (ONEGLIA CALCIO)

CACCIO FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

ALEMANNO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

TOUAY SAIFDIN (OSPEDALETTI CALCIO)

BALAYOKO MAMADOU (PEGLI LIDO FBC)

BALLARD LORENZO SERGIO (PEGLI LIDO FBC)

CAVALIERI ALBERTO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MARSELLI NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)

CANEVARI LEONARDO (SPOTORNESE CALCIO)

ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)

ESPOSITO ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

MILAZZO CHRISTIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOM.)