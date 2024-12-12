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Calcio | 12 dicembre 2024, 18:57

Giudice Sportivo, Promozione: sono 14 i giocatori fermati per almeno una giornata

Giudice Sportivo, Promozione: sono 14 i giocatori fermati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DELL'8/12/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

  • Euro 125,00 FORZA E CORAGGIO
    Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e minacciose.
  • Euro 100,00 ALBISSOLE 1909
    Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose dal termine del primo tempo sino alla fine della gara.
     

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 20/02/2025

  • PAGANO ROBERTO (CELLA 1956)
    Al 45'st rivolge al ddg un'espressione ingiuriosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione rifiutava di allontanarsi e rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa. Una volta uscito dal tdg urlava un'espressione ingiuriosa rivolta alla terna.

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 30/12/2024

  • ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
  • MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)
     

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

  • RASPA MASSIMO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
     

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

  • MERETO NICOLO (SAN DESIDERIO)
    Al 11'st, con palla lontana, colpiva intenzionalmente con un calcio un giocatore avversario all'altezza del ginocchio, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

  • CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
  • CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
  • VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
  • LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  • D'IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
  • MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
  • DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)
  • GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
     

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

  • MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
  • BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
  • MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)
  • TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
  • BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

  • FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
  • ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
  • DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
  • ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
  • DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
  • CURABBA MORENO (SESTRESE BOR. 1919)
  • RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)
  • NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)
  • CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

  • FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

  • GIGUET MARCO (FINALE)
  • SADIKU LEON (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

  • COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)
  • FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
  • GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
  • BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
  • GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

  • CALDERONE PAOLO (ARGENTINA ARMA)
  • GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
  • NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
  • AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
  • AGATE ANDREA (FINALE)
  • CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
  • GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
  • TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)
  • SGADO ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
  • BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
  • TISCORNIA FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)
  • OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)
  • BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
  • COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
  • FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
  • OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
  • ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
  • SARNO ALFREDO (SESTRESE BOR. 1919)
  • IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

  • BILARDI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
  • DEVOTO FEDERICO (CALVARESE 1923)
  • DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
  • BECCIU MATTEO (CELLA 1956)
  • LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)
  • PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
  • BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
  • BATTINI FILIPPO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
  • RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
  • BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)
  • GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)
  • BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)
  • PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

  • GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
  • MAZZA GABRIELE (CANALETTO SEPOR)
  • VENTURINI GIANMARCO (CANALETTO SEPOR)
  • BACIGALUPO UMBERTO (CAPERANESE 2015)
  • BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)
  • ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
  • CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
  • SCALIA LORENZO (FINALE)
  • BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
  • PARISE LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
  • FAVARA DAVIDE (NEW BRAGNO CALCIO)
  • CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)
  • PORCELLA GABRIELE (PANCHINA)
  • MAZZARELLO SIMONE (SAMPIERDARENESE)
  • VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
  • BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)
  • MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
  • VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)

redazione

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