Giudice Sportivo, Promozione: sono 14 i giocatori fermati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DELL'8/12/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
- Euro 125,00 FORZA E CORAGGIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e minacciose.
- Euro 100,00 ALBISSOLE 1909
Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose dal termine del primo tempo sino alla fine della gara.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 20/02/2025
- PAGANO ROBERTO (CELLA 1956)
Al 45'st rivolge al ddg un'espressione ingiuriosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione rifiutava di allontanarsi e rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa. Una volta uscito dal tdg urlava un'espressione ingiuriosa rivolta alla terna.
INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 30/12/2024
- ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (II INFR)
- PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
- MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
- GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
- RASPA MASSIMO (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (I INFR)
- BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- MERETO NICOLO (SAN DESIDERIO)
Al 11'st, con palla lontana, colpiva intenzionalmente con un calcio un giocatore avversario all'altezza del ginocchio, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
- CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
- VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
- LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- D'IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)
- GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
- BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)
- TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
- BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
- ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
- DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
- DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
- CURABBA MORENO (SESTRESE BOR. 1919)
- RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)
- NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)
- CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
- FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
- GIGUET MARCO (FINALE)
- SADIKU LEON (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (VI INFR)
- COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)
- FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
- GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
- BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
- GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (III INFR)
- CALDERONE PAOLO (ARGENTINA ARMA)
- GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
- NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
- AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
- AGATE ANDREA (FINALE)
- CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
- GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- SGADO ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
- BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
- TISCORNIA FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)
- OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)
- BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
- COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
- FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
- OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
- ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
- SARNO ALFREDO (SESTRESE BOR. 1919)
- IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
- BILARDI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
- DEVOTO FEDERICO (CALVARESE 1923)
- DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
- BECCIU MATTEO (CELLA 1956)
- LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)
- PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
- BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
- BATTINI FILIPPO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)
- GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)
- BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)
- PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
- GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
- MAZZA GABRIELE (CANALETTO SEPOR)
- VENTURINI GIANMARCO (CANALETTO SEPOR)
- BACIGALUPO UMBERTO (CAPERANESE 2015)
- BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)
- ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
- CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
- SCALIA LORENZO (FINALE)
- BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
- PARISE LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
- FAVARA DAVIDE (NEW BRAGNO CALCIO)
- CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)
- PORCELLA GABRIELE (PANCHINA)
- MAZZARELLO SIMONE (SAMPIERDARENESE)
- VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
- BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)
- MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
- VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)