Giudice Sportivo, Promozione: sono 14 i giocatori fermati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DELL'8/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 125,00 FORZA E CORAGGIO

Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e minacciose.

Euro 100,00 ALBISSOLE 1909

Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose dal termine del primo tempo sino alla fine della gara.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 20/02/2025

PAGANO ROBERTO (CELLA 1956)

Al 45'st rivolge al ddg un'espressione ingiuriosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione rifiutava di allontanarsi e rivolgeva al ddg un'espressione minacciosa. Una volta uscito dal tdg urlava un'espressione ingiuriosa rivolta alla terna.

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 30/12/2024

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)

(CELLA 1956) MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

RASPA MASSIMO (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MERETO NICOLO (SAN DESIDERIO)

Al 11'st, con palla lontana, colpiva intenzionalmente con un calcio un giocatore avversario all'altezza del ginocchio, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

(LEVANTO CALCIO) CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

(PONTELUNGO 1949) VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

(SAN CIPRIANO) LUCA FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D'IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

(INTERCOMUNALE BEVERINO) MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

(INTERCOMUNALE BEVERINO) DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)

(SAMPIERDARENESE) GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

(CERIALE PROGETTO CALCIO) BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

(INTERCOMUNALE BEVERINO) MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)

(PSM RAPALLO) TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

(SAMMARGHERITESE 1903) BELLONI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

(ALBISSOLE 1909) ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

(CERIALE PROGETTO CALCIO) DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

(FOLLO FOOTBALL CLUB) ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

(INTERCOMUNALE BEVERINO) DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

(SAMMARGHERITESE 1903) CURABBA MORENO (SESTRESE BOR. 1919)

(SESTRESE BOR. 1919) RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

(SUPERBA CALCIO 2017) NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

(TARROS SARZANESE SRL) CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIGUET MARCO (FINALE)

(FINALE) SADIKU LEON (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)

(CANALETTO SEPOR) FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

(CARCARESE) GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)

(CELLA 1956) BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

(FINALE) GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALDERONE PAOLO (ARGENTINA ARMA)

(ARGENTINA ARMA) GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

(BUSALLA CALCIO) NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

(CARCARESE) AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

(DON BOSCO SPEZIA CALCIO) AGATE ANDREA (FINALE)

(FINALE) CALIGARIS GIACOMO (FINALE)

(FINALE) GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

(FOLLO FOOTBALL CLUB) TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

(FOLLO FOOTBALL CLUB) SGADO ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

(FORZA E CORAGGIO) BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

(LEVANTO CALCIO) TISCORNIA FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

(LEVANTO CALCIO) OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

(NEW BRAGNO CALCIO) BULGARELLI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

(SAMPIERDARENESE) COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)

(SAMPIERDARENESE) FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

(SAMPIERDARENESE) OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

(SAN CIPRIANO) ANSALDO FABIO (SESTRESE BOR. 1919)

(SESTRESE BOR. 1919) SARNO ALFREDO (SESTRESE BOR. 1919)

(SESTRESE BOR. 1919) IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BILARDI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

(BUSALLA CALCIO) DEVOTO FEDERICO (CALVARESE 1923)

(CALVARESE 1923) DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

(CALVARESE 1923) BECCIU MATTEO (CELLA 1956)

(CELLA 1956) LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

(CELLA 1956) PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

(CERIALE PROGETTO CALCIO) BOGGIO AMERIGO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

(DON BOSCO SPEZIA CALCIO) BATTINI FILIPPO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

(FOLLO FOOTBALL CLUB) RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

(FOLLO FOOTBALL CLUB) BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)

(MILLESIMO CALCIO) GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

(PSM RAPALLO) BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

(SAN CIPRIANO) PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)