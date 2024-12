Anche i circoli di Garlenda e Albisola protagonisti del Liguria Golf Club Experience Tour

La Liguria ha celebrato il successo del Liguria Golf Experience TOUR 2024 con una cerimonia di premiazione tenutasi nel prestigioso Salone di Rappresentanza di BPER Banca. L'evento ha sancito la conclusione di un circuito durato un anno che ha saputo fondere sport, turismo e promozione del territorio, coinvolgendo migliaia di golfisti e turisti in un percorso attraverso le eccellenze paesaggistiche e culturali della regione.



Il circuito è stato sostenuto da BPER Banca Private Cesare Ponti, main sponsor, insieme ad aziende del territorio come Biscottificio Grondona, Forneria Drago, Ginuensis, Maison Daphné, Kel Marine, Wind Tre Store Voltri e Snap Genova.

A questi si aggiungono Kress e Tecso Sport, oltre al Media Partner Tg Events.



In occasione dell'evento, sono intervenuti: Luigi Zanti, responsabile della Direzione Territoriale Liguria di BPER Banca, Fabio Gnecco, Responsabile Private Banking Genova per Banca Cesare Ponti, e Chicco Veroli, Consigliere del Comune di Genova.



Un progetto unico nel suo genere



«La straordinarietà del progetto Liguria Golf Experience risiede nella capacità unica dei Circoli coinvolti di mettere da parte le proprie differenze e i singoli interessi per fare rete, dando vita a qualcosa di davvero speciale. Questo progetto non solo non ha eguali altrove, ma è già diventato motivo di dibattito e un modello da seguire in altre regioni.

È la dimostrazione concreta di come collaborazione e visione comune possano generare un valore straordinario per il territorio e per lo sport» ha dichiarato Alessandro Piras, ideatore e coordinatore del progetto, fortemente voluto da tutti i Circoli della Liguria, patrocinato dalla Regione Liguria e dalla Federazione Italiana Golf, e reso possibile grazie alla visione del Presidente della Federgolf Liguria, Roberto Damonte.



I Circoli protagonisti



Le 16 gare del circuito si sono svolte nei seguenti Circoli golfistici della Liguria, ognuno dei quali ha contribuito in modo significativo al successo dell’iniziativa:

• Golf Club Marigola - Lerici (SP);

• Circolo Golf e Tennis Rapallo - Rapallo (GE);

• Golf Club Pineta di Arenzano - Arenzano (GE);

• Golf Club Genova Sant'Anna - Cogoleto (GE);

• Golf Club Albisola - Albisola (SV)

• Golf Club Garlenda - Garlenda (SV);

• Castellaro Golf Club - Arma di Taggia (IM);

• Circolo Golf degli Ulivi - Sanremo (IM).



I vincitori



Durante la cerimonia, sono stati premiati i protagonisti delle varie categorie del circuito:

• Categoria Lordo e Netto Generale "Trofeo Wind 3":

Marco Lucchesi, Alessandro Ottonello, Rocco D'Agostino e Federico Tatini;

• Categoria Lady "Trofeo Daphnè": Veronica Silipo;

• Categoria Club "Kress Team Challenge": Golf Club Genova Sant'Anna.

• Categoria Lordo e Netto "Trofeo BPER Banca":

Marco Savaresi, Lee Mi Young, Susanna Karunaratne e Andrea Ratto.

• Categoria Coppie Lordo e Netto "Trofeo Tecso Sport":

Andrea Boagno con Andrea Ceraolo e Alessandro Bagnara con Silvia Garibotti.



La Liguria in video



Un aspetto unico del circuito è stata la realizzazione, per ogni tappa, di un video dedicato che racconta le straordinarie bellezze di ciascun circolo e le caratteristiche del territorio in cui esso è ubicato. Durante la cerimonia è stata proiettata un’anteprima di questi contenuti, che hanno entusiasmato i presenti, sottolineando il legame tra golf e scoperta del paesaggio ligure.

Tutti i video sono disponibili sul sito ufficiale del Tour (www.liguriagolfexperiencetour.com) e sulle relative pagine social, per continuare a condividere questa esperienza unica con un pubblico ancora più vasto.



Un ponte verso il futuro



L'evento ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche un'occasione per presentare in anteprima la seconda edizione del Liguria Golf Experience, che punta a consolidare il successo raggiunto quest’anno e a rafforzare il connubio tra sport, territorio e cultura.



Con il Liguria Golf Experience 2024, la Liguria ha dimostrato ancora una volta di essere una regione capace di valorizzare al meglio le sue eccellenze attraverso eventi che combinano passione sportiva, scoperta del territorio e promozione culturale.