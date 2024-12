Doria Nuoto Loano. Upgrade per la Scuola Nuoto, nasce la Scuola delle Abilità Natatorie

La Scuola Nuoto del Doria Nuoto Loano evolve in un progetto innovativo e ambizioso: la

Scuola delle Abilità Natatorie, un percorso che va oltre il semplice insegnamento del

nuoto per abbracciare una visione globale dell’educazione motoria in acqua. Il nuovo

format, che partirà ufficialmente da gennaio 2025, si fonda su un principio chiave: l’essere

umano non è naturalmente predisposto a muoversi in acqua, ma può sviluppare abilità

motorie straordinarie attraverso un’educazione mirata e consapevole.



Seguendo le linee guida della Scuola Nuoto FIN

La Scuola delle Abilità Natatorie del Doria Nuoto Loano si ispira alle linee guida della

Scuola Nuoto Federale FIN (Federazione Italiana Nuoto), che promuovono un approccio

educativo strutturato e innovativo. Il nostro obiettivo non si limita all’acquisizione delle

abilità natatorie di base, ma si estende a favorire l’avviamento alle discipline agonistiche

come il nuoto, la pallanuoto e il nuoto artistico, offrendo agli allievi la possibilità di

esplorare diverse opportunità sportive in ambito acquatico.



Dalla paura alla padronanza dell’acqua

Il punto di partenza è l’ambientamento, un momento fondamentale per superare la naturale

paura dell’acqua e acquisire confidenza con il nuovo ambiente. Il percorso educativo si

basa sullo sviluppo della senso percezione e sul controllo del corpo, con particolare

attenzione alla respirazione e al galleggiamento, prerequisiti essenziali per costruire

movimenti fluidi ed efficaci.

La trasformazione della Scuola Nuoto del Doria Nuoto Loano in Scuola delle Abilità

Natatorie riflette la volontà di abbandonare metodi meccanicistici e frammentari a favore

di un approccio globale, che valorizza la multilateralità e la flessibilità degli schemi motori.

Questo consente agli allievi di adattarsi a situazioni sempre nuove e di sviluppare

competenze trasferibili a lungo termine.



Il nuovo format: una cultura dell’acqua condivisa

La Scuola delle Abilità Natatorie del Doria Nuoto Loano pone al centro un modello

educativo che coinvolge non solo gli istruttori, ma tutta la filiera didattica: dalla direzione

sportiva al personale di reception. Ogni figura è parte integrante di un sistema che mira a

rendere l’allievo consapevole, competente e sereno nell’ambiente acquatico.Un approccio a lungo termine

Il nuovo format è pensato per costruire basi solide che possano dispiegarsi nel tempo. A

differenza dei metodi tradizionali, che spesso producono risultati rapidi ma limitati, la

Scuola delle Abilità Natatorie offre un’educazione motoria profonda e duratura. I benefici

si riflettono non solo nelle capacità natatorie, ma anche nello sviluppo cognitivo e nella

fiducia personale.



Un invito a scoprire il mondo acquatico

Con l’avvio del nuovo programma a gennaio 2025, la Scuola delle Abilità Natatorie del

Doria Nuoto Loano si pone come punto di riferimento per l’educazione acquatica in Italia,

offrendo a bambini e adulti un’opportunità unica di crescita personale attraverso il rapporto

con l’acqua e una preparazione orientata alle discipline agonistiche.