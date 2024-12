Solidarietà in Campo. Domenica Carcarese - Savona per sostenere Tomaso “Jerry” Canepa e la sua famiglia

Domenica prossima, 29 dicembre alle ore 15.00, il campo sportivo “Corrent” di Carcare ospiterà una partita speciale, che va oltre il semplice spirito agonistico. La Carcarese e il Savona scenderanno infatti in campo non solo per mantenere alti i ritmi durante le sosta natalizia, ma soprattutto per un'importante causa di solidarietà a favore di Tomaso “Jerry” Canepa, storico massaggiatore di entrambe le squadre, e della sua famiglia.

Nel corso dell'ultima alluvione che ha devastato la Valbormida, Tomaso e sua moglie Monica hanno subito ingenti danni, perdendo la loro casa, le auto e numerosi oggetti di valore. Un momento drammatico per una coppia che ha sempre dato tanto alla comunità, sia dentro che fuori dal campo. Per questo motivo, la partita di domenica avrà una finalità ben precisa: raccogliere fondi a loro sostegno per superare questo difficile momento.

L'aspetto solidale sarà ovviamente preponderante, ma per tutti gli appassionati di calcio locale ci sarà anche l'occasione per assistere al confronto tra due delle formazioni più brillanti dei nostri campionati.