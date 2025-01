More News sostiene Basket Torino per la stagione 2024-25

Morenews, editore delle testate della Liguria e della Costa Azzurra tra le quali Sanremonews, Lavocediimperia, Savonanews, Lavocedigenova, Svsport e MontecarloNews seguirà attraverso la testata TorinOggi, quotidiano online di riferimento del territorio della provincia di Torino, tutte le notizie, le iniziative e le curiosità poiché è stata confermata tra i partner di Basket Torino in serie A2 per la stagione 2024-25.

Una partnership per raccontare le eccellenze sportive del territorio

Le attività sportive sono il cuore pulsante della nostra mission, rafforzando relazioni e condivisione di valori con il pubblico e il mondo aziendale. Dal 2008, TorinOggi si distingue per il suo impegno nel raccontare il territorio e la realtà locale attraverso un'informazione puntuale e appassionata. Come parte del Gruppo Editoriale More News, leader nell'editoria online per il Nord-Ovest italiano, siamo pronti a mettere al servizio di Basket Torino un network consolidato: più di 30 testate distribuite tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Costa Azzurra e Canton Ticino, con oltre 500.000 lettori unici giornalieri.

Notizie, opinioni, immagini: questo è il pay-off aziendale che racconta nel migliore dei modi la mission delle testate online del Gruppo. TorinOggi e il Gruppo Editoriale More News possono mettere a disposizione il proprio network di giornali online, insieme alla professionalità del suo staff, per sviluppare progetti di comunicazione iper-locali, locali e multi-area, garantendo una diffusione capillare dei contenuti attraverso campagne display, native advertising, SEO e link building, social, video ed eventi.

Con i nostri media soddisfiamo ogni necessità di comunicazione, dall'ideazione alla realizzazione, grazie alla dedizione e alle competenze delle diverse anime che compongono il team (giornalisti, videomaker, fotografi, social media manager, content creator, grafici) coordinati dall'Editore e dallo Staff Dirigenziale. Grazie alla nostra esperienza, saremo in grado di garantire una copertura capillare e di qualità, raggiungendo lettori in ogni parte del mondo, attraverso il web e i social network.

Un'esperienza a portata di clic

Troverete tutte le novità e gli aggiornamenti, con la possibilità di accedere ai contenuti ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo: desktop, smartphone, tablet oppure smart TV.

TorinOggi vi invita a vivere insieme questa emozionante avventura sportiva, che rappresenta una vetrina importante per il talento e lo spirito competitivo della nostra città. Unitevi a noi e condividete l'entusiasmo con amici e familiari! Trovate tutti gli aggiornamenti al seguente link: https://www.torinoggi.it/sommario/sport/argomenti/basket-5.html

I contatti di riferimento sono:

Per i comunicati stampa oppure per informazioni pubblicitarie e organizzative scrivete a: media@morenews.it

Non perdete l'occasione di seguire da vicino il Basket Torino e la sua avvincente stagione in Serie A2!

Un saluto e Buon Anno a tutti i lettori di TorinoOggi da Matteo Ghirlanda e da Reale Mutua Basket Torino, vi aspettiamo tutti al palazzetto!!